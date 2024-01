Os 4 melhores perfumes masculinos nacionais que irão fazer SUCESSO EM 2024

2024 está apenas no início do primeiro mês, contudo já é possível realizar algumas projeções para este ano. Na área da moda, por exemplo, tendências já podem ser observadas e, principalmente os especialistas, conseguem identificar quais serão os destaques neste novo clico.

A mesma coisa acontece no mundo da perfumaria. Se em 2023 alguns perfumes chegaram com tudo e se destacaram, chegou 2024 para eles brilharem e se firmarem de vez como tendência.

Quer saber quais são os perfumes masculinos nacionais que irão se tornar os melhores de 2024? Confira a lista a seguir elaborada pelos youtubers ‘Luis Jordão’ e ‘Macho Moda’.

Kaiak O2 - Natura (2023)

As notas de topo são Limão, Notas Aquosas, Lavanda, Toranja, Junípero ou zimbro, Hortelã, Gengibre, Pimenta Preta, Cardamomo, Maçã, Pimenta e Priprioca. As notas de coração são Gerânio, Pinheiro, Violeta e Cedro e as notas de fundo são Musgo, Patchouli, Vetiver, Âmbar e Sândalo.

Portinari Absoluto - O Boticário (2023)

As notas de topo são Cardamomo, Toranja, Pimenta Rosa e Junípero ou zimbro. As notas de coração são Sândalo, Cedro Atlas, Gerânio e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Styrax, Madeira Guaiac, Fava Tonka, Patchouli e Almíscar.

Club 6 Intenso - Eudora (2023)

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota, Abacaxi e Limão. As notas de coração são Noz-moscada, Lavanda, Gerânio e Canela e as notas de fundo são Cedro, Couro, Musgo, Caramelo, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli, Baunilha, Âmbar e Ládano.

Exclusive Quest - Avon (2023)

As notas de topo são Gengibre, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Café, Noz-moscada e Cardamomo e as notas de fundo são Vetiver, Cedro e Ládano.

