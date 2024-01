5 perfumes masculinos O Boticário que são OS MELHORES de suas linhas

O Boticário é uma das marcas mais completas de perfumes nacionais. Entre as fragrâncias disponíveis, algumas linhas masculinas se destacam, como Malbec. Contudo, existem outras linhas e outros aromas masculinos tão bons quanto o maior clássico da marca. Veja a lista a seguir com indicações do youtuber ‘Rafs Le Parfum’.

Men Only (2016)

Inspirado em 212 VIP. As notas de topo são: Tangerina, Gengibre, Hortelã, Pimenta Preta e Tomilho. As notas de coração são: Âmbar, Pêssego, Manjericão, Vetiver e Folha de Violeta. As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Madeira Guaiac, Couro, Almíscar e Madeira de Cashmere.

Zaad Expedition (2022)

As notas de topo são: Notas Aquáticas, Gin, Notas Verdes, Bergamota, Toranja, Laranja, Mandarina, Maçã e Tomilho. As notas de coração são: Sálvia, Alecrim, Noz-moscada, Pimenta Preta, Carvalho, Violeta e Rosa. As notas de fundo são: Vetiver, Notas Metálicas, Sândalo, Notas Amadeiradas, Almíscar, Cedro, Patchouli, Couro e Âmbar.

Coffee Man Seduction (2011)

As notas de topo são: Noz-moscada, Maçã, Cassis, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Sândalo, Jasmim, Lírio-do-Vale e Cedro da Virgínia. As notas de fundo são: Baunilha, Açúcar, Café, Âmbar, Patchouli e Almíscar.

Arbo Botanic (2021)

As notas de topo são: Notas Verdes, Limão, Bergamota, Gengibre e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Lavanda, Cipreste, Gerânio e Violeta. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Vetiver, Âmbar e Olíbano.

Botica 214 Fiji Paradise (2023)

As notas de topo são: Cardamomo, Toranja, Noz-moscada e Bergamota. As notas de coração são: Cipreste, Violeta, Musgo e Fava Tonka. As notas de fundo são: Patchouli, Âmbar e Ládano.

*As notas dos perfumes foram retiradas do site ‘Fragrantica’.

