5 perfumes brasileiros que fizeram MUITO SUCESSO em 2023

Se você está buscando novos perfumes para adicionar ao seu acervo em 2024, que tal começar pelos que fizeram mais sucesso no último ano?

De acordo com o especialista em perfumes, Junior Barreiros, as 5 fragrâncias que você confere a seguir foram os melhores lançamentos das marcas de perfumes nacionais. Veja.

5º Bad Intention - Eudora

As notas de topo são: Lavanda, Especiarias, Abacaxi e Toranja. As notas de coração são: Avelã, Cashmeran e Agarwood (Oud). As notas de fundo são: Âmbar, Fava Tonka e Nagarmota ou Óleo de Cipriol.

4º Quasar Vision - O Boticário

A nota de topo é Mandarina. A nota de coração é Lavanda. A nota de fundo é Cedro.

3º Club 6 Intenso - Eudora

As notas de topo são: Cardamomo, Açafrão, Bergamota, Abacaxi e Limão. As notas de coração são: Noz-moscada, Lavanda, Gerânio e Canela. As notas de fundo são: Cedro, Couro, Musgo, Caramelo, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli, Baunilha, Âmbar e Ládano.

2º Portinari Absoluto - O Boticário

As notas de topo são: Cardamomo, Toranja, Pimenta Rosa e Junípero ou zimbro. As notas de coração são: Sândalo, Cedro Atlas, Gerânio e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Styrax, Madeira Guaiac, Fava Tonka, Patchouli e Almíscar.

1º Essencial Ato - Natura

As notas de topo são: Priprioca, Pataqueira, Laranja, Pimenta Preta, Notas Aquosas, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são: Osmanthus, Flor do Pau-Brasil, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Sândalo, Vetiver, Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Almíscar e Musgo.

