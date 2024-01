5 perfumes masculinos PERFEITOS para utilizar em NOITES QUENTES

Um dos problemas encontrados em perfumes frescos é a baixa fixação e projeção. Isso acontece pois, em climas mais quentes, a fragrância evapora com mais facilidade do corpo. Além disso, para não deixar o aroma enjoativo, esses perfumes costumam ser bem mais leves.

Contudo, ainda é possível encontrar no mercado fragrâncias masculinas ideais para sair em climas quentes e ser notado, principalmente em eventos noturnos.

Confira cinco deste tipo de perfume a seguir.

Starwalker Extreme - Montblanc (2021)

As notas de topo são: Maçã, Abacaxi, Mandarina e Limão. As notas de coração são: Lavanda, Notas Oceânicas e Gerânio. As notas de fundo são: Fava Tonka, Sândalo e Patchouli.

Egeo Free Fire - O Boticário (2023)

As notas de topo são: Damasco, Limão e Ruibarbo. As notas de coração são: Peônia, Magnólia e Cedro. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar e Patchouli.

Homem Elo - Natura (2023)

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Pralinê, Almíscar e Musgo.

Blue Way - Azza Parfums

Inspirado em Polo Blue Parfum - Ralph Lauren

Notas de Topo: Cardamomo, Mandarina, Pimenta Rosa. Notas de Corpo: Jasmim, Lavanda, Sálvia Esclareia, Vetiver e notas de Fundo: Madeira de Carvalho, Olíbano, Patchouli.

Amber Oud Gold Edition - Al Haramain

No topo possui notas de Bergamota e Notas Verdes. No coração possui Melão, Abacaxi, Notas Doces e Âmbar e finaliza com Notas amadeiradas, Baunilha e Almíscar.

