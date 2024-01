5 ÓTIMOS PERFUMES MASCULINOS NACIONAIS lançados em 2023

Já estamos na metade de janeiro, porém muitos ainda se lembram de como o último ano passou voando. No mundo da perfumaria, por exemplo, diversas fragrâncias foram lançadas, mas algumas delas acabaram se destacando mais que as outras.

É o caso dos 5 perfumes que você confere a seguir que, segundo o youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, estão entre os melhores lançamentos de 2023. Confira!

Homem Elo - Natura

As notas de topo são: Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são: Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de fundo são: Benjoim, Âmbar, Fava Tonka, Pralinê, Almíscar e Musgo.

Zaad Arctic - O Boticário

As notas de topo são: Bergamota, Toranja, Notas Aquáticas e Gelo. As notas de coração são: Chá Preto, Cipreste, Elemi e Gerânio. As notas de fundo são: Âmbar, Musgo de Carvalho e Cedro.

Kaiak O2 - Natura

As notas de topo são: Limão, Notas Aquosas, Lavanda, Toranja, Junípero ou zimbro, Hortelã, Gengibre, Pimenta Preta, Cardamomo, Maçã, Pimenta e Priprioca. As notas de coração são: Gerânio, Pinheiro, Violeta e Cedro. As notas de fundo são: Musgo, Patchouli, Vetiver, Âmbar e Sândalo.

Malbec Elegant - O Boticário

As notas de topo são: Junípero ou zimbro, Mandarina e Pimenta. As notas de coração são: Notas Florais, Notas Amadeiradas e Gerânio. As notas de fundo são: Âmbar Claro, Akigalawood e Cedro.

Arbo Intenso - O Boticário

As notas de topo são: Limão, Maçã Verde, Toranja e Abacaxi. As notas de coração são: Patchouli, Floresta Laurissilva, Folhas de Cedro, Lavanda e Gerânio. As notas de fundo são: Cedro, Âmbar e Sândalo.

*As notas dos perfumes foram retiradas do site Fragrantica.

