6 perfumes potentes abaixo de R$ 100 para você comprar em 2024

No início do ano, uma das palavras mais ditas pelas pessoas é economizar. Porém, mesmo tentando poupar dinheiro, os gastos do dia-a-dia sempre aparecem, seja os mais essenciais, como as compras de mercado, os gatos com as contas ou remédios, ou aqueles que podem esperar um pouco mais, como roupas e produtos de beleza.

Contudo, mesmo os itens não essenciais precisam ser colocados na balança, pois em algum momento será preciso gastar com isso.

Então como comprar estes itens e ao mesmo tempo economizar? A lista a seguir, por exemplo, diz respeito aos perfumes. De acordo com o canal do Youtube ‘Homem Cheiroso’, estas seis fragrâncias masculinas abaixo de R$ 100 possuem uma ótima qualidade, sendo as mais indicadas no quesito custo-benefício. Confira:

Exclusive Quest - Avon (2023)

As notas de topo são: Gengibre, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são: Café, Noz-moscada e Cardamomo. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro e Ládano.

Triumph Galaxy Concepts - The Champion

Notas de topo: Limão e Pimenta Rosa. Notas de coração: Olíbano e Lavanda e notas de fundo: Fava Tonka, Baunilha e Âmbar.

Travis - Pocket Parfum (2021)

As notas de topo são: Bergamota, Pera e Heliotrópio. As notas de coração são: Baunilha, Benjoim e Sândalo. As notas de fundo são: Fava Tonka, Almíscar e Incenso.

Cuba Prestige Platinum Cuba Paris

As notas de topo são: Bergamota e Lavanda. A nota de coração é Notas Florais. As notas de fundo são: Patchouli e Musgo de Carvalho.

Verticce - Azza Parfums (Inspirado em Bleu de Chanel EDT)

Notas de Topo: Hortelã, Limão, Pimenta Rosa, Toranja. Notas de Corpo: Gengibre, Jasmim, Iso E Super, Noz-Moscada e notas de Fundo: Almíscar Branco, Cedro, Incenso, Ládano, Patchouli, Sândalo, Vetiver.

Volcano - New Brand Parfums (2020)

As notas de topo são: Laranja e Mandarina. A nota de coração é Pimenta. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro e Âmbar.

*Acordes retirados do site Fragrantica.

