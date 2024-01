Perfumes masculinos de uma ÚNICA BORRIFADA que deixam um SUPER RASTRO CHEIROSO

Um perfume bom não é o que demonstra potência, mas sim aquele cuja a projeção se destaca mesmo com poucas borrifadas. Por isso, muitos homens acabam buscando esse tipo de fragrância para usar principalmente em eventos especiais.

As fragrâncias importadas listadas a seguir, por exemplo, demonstram excelência no quesito poder. De acordo com a opinião do canal do Youtube ‘Macho Moda’, esses perfumes deixam um rastro poderoso mesmo utilizando poucas borrifadas. Ou seja, são perfeitos para quem deseja se sentir cheiroso, poderoso, e queira economizar seus perfumes. Confira!

Spicebomb Infrared - Viktor&Rolf (2021)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa e Açafrão. As notas de coração são: Canela e Pimentão Vermelho. As notas de fundo são: Tabaco e Benjoim.

Cool Water - Davidoff (1988)

As notas de topo são: Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são: Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Musgo de Carvalho, Tabaco, Cedro e Âmbar Cinzento.

LEIA TAMBÉM: Sucesso no verão! Veja 5 fragrâncias masculinas baratas e que mais combinam com os dias quentes

Sauvage Elixir - Dior (2021)

As notas de topo são: Noz-moscada, Canela, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda. As notas de fundo são: Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli e Vetiver do Haiti.

Azzaro pour Homme Azzaro (1978)

As notas de topo são: Lavanda, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia, Íris e Anis Estrelado. As notas de coração são: Vetiver, Sândalo, Patchouli, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

Amber Oud Gold Edition - Al Haramain Perfumes (2018)

As notas de topo são: Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são: Notas Doces, Melão, Abacaxi e Âmbar. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha e Notas Amadeiradas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Especialista aponta o melhor perfume masculino de cada linha de O Boticário

⋅ 5 perfumes da Natura sensuais que chamam a atenção dos homens

⋅ Procura um perfume que fixe por 24 horas na pele? Confira essa lista com 7 fragrâncias nacionais