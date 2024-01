Sucesso no verão! Veja 5 fragrâncias masculinas baratas e que mais combinam com os dias quentes Imagem: Pexels/Karolina Grabowska

Os dias mais quentes do verão pedem um perfume a altura. Contudo, é um pouco difícil encontrar um perfume com bom custo-benefício e que suporte as temperaturas mais altas, sem a ajuda de alguém que entende do assunto.

Se você ama perfumes, porém está por fora de quais são os aromas mais indicados para cada ocasião, veja a lista a seguir elaborada pelo youtuber Moises Maciel. Segundo o especialista em perfumes, as fragrâncias masculinas a seguir, sendo quatro nacionais e uma importada, são as mais indicadas para os dias quentes. Confira.

Botica 214 Verano en Firenze - O Boticário (2022)

As notas de topo são: Lavanda, Pimenta Timur e Toranja. As notas de coração são: Manjericão, Noz-moscada e Avelã. As notas de fundo são: Vetiver, Patchouli e Âmbar.

Impression Legend - Eudora (2022)

As notas de topo são: Cardamomo, Elemi e Gengibre. As notas de coração são: Sândalo e Musgo. As notas de fundo são: Sálvia, Couro e Tabaco.

Go Pulse - Go Man

Notas de saída: Limão e Bergamota. Notas de corpo: Rosa Damascena e Jasmim e notas de fundo: Âmbar, Sândalo e Musk.

Homem Verse - Natura (2020)

As notas de topo são: Notas Minerais, Gengibre, Petitgrain, Bergamota, Toranja, Cardamomo, Carbono SP3 e Coentro Verde. As notas de coração são: Lavanda, Gerânio, Gálbano, Violeta, Folha de Louro e Cipreste. As notas de fundo são: Vetiver, Breu-Branco, Cashmeran, Âmbar, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Silver Scent Pure - Jacques Bogart (2015)

As notas de topo são: Toranja, Hortelã, Maçã Granny Smith e Bergamota. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Lavanda, Cardamomo e Noz-moscada. As notas de fundo são: Almíscar, Folha de Patchouli, Madeira de Teca e Madeira Guaiac.

