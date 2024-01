5 perfumes da Natura sensuais que chamam a atenção dos homens

Entre os perfumes femininos, uma categoria muito buscada entre as mulheres são as fragrâncias sensuais. Seja para chamar a atenção de alguém ou somente para se sentir poderosa, é possível encontrar ótimos aromas neste estilo entre as marcas nacionais.

Na lista que você confere a seguir, o youtuber Taiguara Almeida indica perfumes ousados, que segundo ele vão deixar os homens caindo aos pés das mulheres.

Kriska Drama (2017)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Nectarina, Pera, Maçã e Mandarina. As notas de coração são: Pralinê, Jasmim, Peônia e Flores Brancas. As notas de fundo são: Patchouli, Caramelo, Fava Tonka, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro e Almíscar.

Essencial Ato (2023)

As notas de topo são: Priprioca, Framboesa, Notas Aquosas, Mandarina, Maçã, Limão, Cassis e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Flor do Pau-Brasil, Rosa, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Osmanthus, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli, Baunilha e Âmbar.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes da marca O Boticário QUE DEIXAM UM RASTRO CHEIROSO

Luna Absoluta (2020)

As notas de topo são: Framboesa, Romã, Pera e Bergamota. As notas de coração são: Orquídea, Rosa, Jasmim Egípcio, Jasmim e Folha de Violeta. As notas de fundo são: Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro.

Humor de Salto Alto (2019)

A nota de topo é Limão. As notas de coração são: Morango Silvestre e Champanhe. A nota de fundo é Priprioca.

Una Infinito (2021)

As notas de topo são: Mandarina, Toranja, Frésia, Lírio-do-Vale e Bergamota. As notas de coração são: Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes brasileiros que fizeram MUITO SUCESSO em 2023

⋅ Irresistíveis! Confira 6 fragrâncias masculinas que mais agradam as mulheres

⋅ Perfumes femininos PARA COMPRAR DE OLHOS FECHADOS