Perfumes femininos PARA COMPRAR DE OLHOS FECHADOS

Pelo fato das pessoas possuírem gostos distintos, encontrar a perfeição em um perfume é uma tarefa praticamente impossível.

Contudo, algumas fragrâncias acabam se destacando por agradar facilmente uma grande parcela dos consumidores, sendo bem recomendada pelas consultas e vendedoras e assim ficando famosa entre as pessoas.

As fragrâncias listadas a seguir são exemplo disso. Segundo a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, estes aromas lançados recentemente são muito fáceis de agradar e podem ser adquiridos de olhos fechados. Confira!

Botica 214 Fiji Paradise - O Boticário (2023)

As notas de topo são: Pera, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são: Peônia, Frésia, Rosa, Pimenta Preta e Elemi. As notas de fundo são: Almíscar, Cashmeran, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Sândalo e Cedro.

Ilía Completa - Natura (2023)

As notas de topo são: Bergamota, Pataqueira, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Jasmim, Peônia, Rosa, Flor de Laranjeira e Paramela. As notas de fundo são: Almíscar, Patchouli, Cedro, Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Inebriante For Her - Hinode (2023)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Pera e Pêssego. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Jasmim e Elemi. As notas de fundo são: Pralinê, Baunilha e Patchouli.

Madrid - Thera Cosméticos

As notas de topo são: Lavanda e Bergamota. As notas de coração são: Íris e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Baunilha do Tahiti, Fava Tonka e Sândalo Australiano.

Kiss Me More - Eudora (2023)

As notas de topo são: Notas Doces, Cravo, Jasmim e Leite. As notas de coração são: Licor de Cereja, Pera e Groselha Vermelha. As notas de fundo são: Caramelo, Sândalo, Patchouli e Almíscar.

