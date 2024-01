5 perfumes da marca O Boticário QUE DEIXAM UM RASTRO CHEIROSO

Com um posicionamento de marca muito presente em praticamente todas as regiões do Brasil, O Boticário é sempre lembrada quando o assunto é perfume. Contudo, com milhares de opções disponíveis tanto para o público masculino quanto para o feminino, é praticamente impossível listar quais são os mais cheirosos ou os que mais fixam na pele, caso você seja um consumidor comum.

Pensando nisso, diversos youtuber especializados em fragrâncias realizam diversos testes e reviews para tentar encontrar qual o aroma que mais se encaixa com determinadas situações.

A lista a seguir, por exemplo, foi inspirada no canal da youtuber ‘Lidia Paina’, onde a criadora de conteúdo indica 5 perfumes da empresa O Boticário que deixam rastro. Confira!

Linda Irresistível (2023)

As notas de topo são: Cassis, Bergamota, Laranja e Gerânio. As notas de coração são: Íris, Jasmim, Gardênia, Frutas Vermelhas e Âmbar. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Cedro, Patchouli e Âmbar.

Elysée Blanc (2019)

As notas de topo são: Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera e Framboesa. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Damascena e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Make B. Rosé (2021)

As notas de topo são: Maçã do Amor, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Canela, Gardênia, Íris, Osmanthus e Damasco. As notas de fundo são: Aveia, Sândalo, Almíscar e Cedro.

Botica 214 Verano en Firenze (2022)

As notas de topo são: Morango Silvestre e Morango. As notas de coração são: Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Glamour Gold Glam (2022)

As notas de topo são: Framboesa, Néroli e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim, Flor de Laranjeira e Tuberosa. As notas de fundo são: Clearwood®, Patchouli, Sândalo, Âmbar e Cistus Incanus.

*Os acordes dos perfumes foram retirados do site Fragrantica.

