Irresistíveis! Confira 6 fragrâncias masculinas que mais agradam as mulheres

Seja importado ou nacional, todo homem precisa adicionar a sua coleção de perfume ao menos uma fragrância sexy. Mesmo que você seja comprometido, esse tipo de aroma mais quente é essencial para eventos noturnos e em climas frios, fazendo com que você chame a atenção por onde passar. E para os solteiros, os seis perfumes listados a seguir são as escolhas perfeitas na hora da conquista. Confira!

Scandal Pour Homme Le Parfum - Jean Paul Gaultier (2022)

A nota de topo é Gerânio. A nota de coração é Fava Tonka. A nota de fundo é Sândalo.

Essencial Ato - Natura (2023)

As notas de topo são: Priprioca, Pataqueira, Laranja, Notas Aquosas, Pimenta Preta, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são: Flor do Pau-Brasil, Osmanthus, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Sândalo, Vetiver, Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Almíscar e Musgo.

Hannishe - Azza Parfums (Inspirado em Hacivat Nishane)

Notas de Topo: Abacaxi, Bergamota e Toranja. Notas de Corpo: Cedro, Jasmim e Patchouli e notas de Fundo: Madeira Seca e Musgo de Carvalho.

Armani Code Parfum - Giorgio Armani (2022)

As notas de topo são: Bergamota e Folha de Bergamota. As notas de coração são: Íris, Sálvia Esclaréia, Raíz de Orris e Aldeídos. As notas de fundo são: Fava Tonka e Cedro.

Travis - Pocket Parfum (2021)

As notas de topo são: Bergamota, Pera e Heliotrópio. As notas de coração são: Baunilha, Benjoim e Sândalo. As notas de fundo são: Fava Tonka, Almíscar e Incenso.

Portinari Absoluto - O Boticário (2023)

As notas de topo são: Cardamomo, Toranja, Pimenta Rosa e Junípero ou zimbro. As notas de coração são: Sândalo, Cedro Atlas, Gerânio e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Styrax, Madeira Guaiac, Fava Tonka, Patchouli e Almíscar.

