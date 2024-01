Procura um perfume que fixe por 24 horas na pele? Confira essa lista com 7 fragrâncias nacionais

Procura um perfume que fixa por 24 horas na pele? Confira essa lista com 7 fragrâncias nacionais Imagem: Pexels/Olha Ruskykh

Pink - We Pink (2023)

As notas de topo são: Coco e Rum. As notas de coração são: Heliotrópio e Espinheiro branco. As notas de fundo são: Baunilha, Pralinê e Benjoim.

Ilía Ser - Natura (2021)

As notas de topo são: Lavanda e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Âmbar, Benjoim, Cumarina, Heliotrópio, Almíscar, Madeira Guaiac e Patchouli.

Lily Eau de Parfum 2021 - O Boticário (2021)

As notas de topo são: Pera, Mandarina, Limão, Maçã Verde, Cassis e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Lírio, Gardênia, Jasmim, Flor de Laranjeira, Calas e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha, Amêndoa, Âmbar e Sândalo.

Bad Angel - Primacial (Inspirado em Ange Ou Demon - Givenchy)

Notas de topo: Tangerina, Açafrão e Tomilho. Notas de coração: Lírio, Orquídea e Ylang Ylang e notas de fundo: Fava Tonka, Baunilha, Pau-brasil e Musgo de Carvalho.

Una Blush - Natura (2019)

As notas de topo são: Gengibre, Cítricos e Bergamota. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Breu-Branco e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Emily in Paris Night - Mahogany (2023)

As notas de topo são: Amora e Cereja. A nota de coração é Tuberosa. As notas de fundo são: Benjoim de Sião, Baunilha e Camurça.

Coffee Woman Sense O Boticário (2020)

As notas de topo são: Framboesa, Gengibre Indiano, Cassis, Mandarina, Maçã e Quincã. As notas de coração são: Pétalas de Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia, Jacinto e Pele. As notas de fundo são: Âmbar, Patchouli, Ládano e Violeta.

