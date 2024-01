Especialista aponta o melhor perfume masculino de cada linha de O Boticário

Seja no quesito masculino ou feminino, O Boticário é, sem dúvidas, uma das marcas de perfumes nacionais mais conhecidas. Contudo, assim como sua fama é imensa, as opções de fragrâncias disponíveis também não deixa a desejar, sendo até mesmo difícil escolher um único aroma favorito.

Para ajudar os amantes de perfumes mas leigos, o canal do Youtube ‘Rafs Le Parfum’ listou, em sua opinião, os perfumes masculinos favoritos de cada linha da marca. Será que eles também são o seu? Confira!

Malbec Noir (2015)

As notas de topo são: Notas Aquáticas, Pimenta Rosa, Bergamota, Maçã, Abacaxi, Laranja, Mandarina, Toranja e Limão Siciliano. As notas de coração são: Uvas Pinot Noir, Vinho Tinto, Lavanda, Pimenta, Coentro e Néroli. As notas de fundo são: Fava Tonka, Gin, Âmbar, Sândalo, Cashmeran, Vetiver, Patchouli, Almíscar e Ládano.

Quasar Vision (2023)

A nota de topo é Mandarina. A nota de coração é Lavanda. A nota de fundo é Cedro.

Egeo Beat (2021)

As notas de topo são: Pimenta de Madagascar e Mandarina. As notas de coração são: Leite, Lavanda, Cereais, Gerânio e Fogo. As notas de fundo são: Baunilha, Leite de Coco, Fava Tonka e Cedro da Virgínia.

The Blend Bourbon (2019)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Canela, Cravo-da-Índia, Crème Brûlée, Pimenta Preta, Noz-moscada, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas. As notas de fundo são: Baunilha de Bourbon, Âmbar, Sândalo, Notas Amadeiradas, Madeira Guaiac e Vetiver.

Uomini (1996)

As notas de topo são: Limoeiro, Gálbano e Bergamota. As notas de coração são: Manjericão e Tomilho. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Sândalo, Almíscar e Vetiver.

