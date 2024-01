Veja os perfumes femininos nacionais MAIS INDICADOS do momento

Demora um tempo para que os amantes de perfumes cheguem até um estilo de perfume que mais agrada. Ainda mais que existem diversas fragrâncias disponíveis no mercado, o que deixa busca pela fórmula perfeita ainda mais difícil.

Porém, existem aromas que são unanimidade entre o público, pois costumam agradar com facilidade. Segundo o canal do Youtube ‘Poliana Oliveira Perfumaria’, as 5 fragrâncias a seguir, por exemplo, são as melhores nacionais da atualidade.

Ficou curiosa para saber se o seu perfume favorito está na lista ou pretende conhecer novos aromas para aumentar sua coleção? Então confira as indicações a seguir.

Essencial Exclusivo - Natura (2010)

As notas de topo são: Notas Frutadas, Mandarina e Laranja. As notas de coração são: Magnólia, Frésia e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Floratta Red - O Boticário (2019)

As notas de topo são: Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são: Notas Florais, Flor de Laranjeira, Tuberosa, Violeta e Lótus. As notas de fundo são: Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

La Victorie Intense - Eudora (2021)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Pera, Mandarina, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura. As notas de fundo são: Marshmellow, Baunilha, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol™.

Una Senses - Natura (2018)

As notas de topo são: Cassis e Tangerina. As notas de coração são: Tuberosa, Jasmim e Notas Florais. As notas de fundo são: Fava Tonka, Âmbar, Sândalo, Baunilha, Almíscar, Cedro, Notas Doces, Patchouli, Benjoim e Cashmeran.

Elysée - O Boticário (2015)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Maçã e Gelado de Fruta. As notas de coração são: Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

