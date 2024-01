5 perfumes femininos nacionais que conquistam de primeira

Muitas mulheres buscam um perfume conquistador, que chame a atenção rapidamente e tome conta do ambiente. Contudo, nem todas as pessoas possuem consciência da capacidade e da construção de cada fragrância. Os aromas a seguir, por exemplo, são os mais apaixonantes e conquistadores. Confira!

Kriska Drama (2017)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Nectarina, Pera, Maçã e Mandarina. As notas de coração são: Pralinê, Jasmim, Peônia e Flores Brancas. As notas de fundo são: Patchouli, Caramelo, Fava Tonka, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro e Almíscar.

Essencial Ato (2023)

As notas de topo são: Priprioca, Pataqueira, Laranja, Notas Aquosas, Pimenta Preta, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são: Flor do Pau-Brasil, Osmanthus, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Sândalo, Vetiver, Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Almíscar e Musgo.

LEIA TAMBÉM: Procura um perfume que fixe por 24 horas na pele? Confira essa lista com 7 fragrâncias nacionais

Luna Absoluta (2020)

As notas de topo são: Framboesa, Romã, Pera e Bergamota. As notas de coração são: Orquídea, Rosa, Jasmim Egípcio, Jasmim e Folha de Violeta. As notas de fundo são: Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro.

Humor de Salto Alto (2019)

A nota de topo é Limão. As notas de coração são: Morango Silvestre e Champanhe. A nota de fundo é Priprioca.

Una Infinito (2021)

As notas de topo são: Mandarina, Toranja, Frésia, Lírio-do-Vale e Bergamota. As notas de coração são: Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos PARA COMPRAR DE OLHOS FECHADOS

⋅ Sucesso no verão! Veja 5 fragrâncias masculinas baratas e que mais combinam com os dias quentes

⋅ Perfumes masculinos de uma ÚNICA BORRIFADA que deixam um SUPER RASTRO CHEIROSO