6 perfumes SUPER POTENTES que vão te deixar cheiroso com uma única borrifada

V12 Eau de Parfum - Zirconia Privê

Notas de topo: Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. Notas de coração: Canela, Jasmim, Rosa e Cardamomo e notas de fundo: Baunilha, Ambar, Cedro e Almíscar.

Amber Oud Gold Edition - Al Haramain Perfumes

As notas de topo são: Bergamota e Notas Verdes. As notas de coração são: Notas Doces, Melão, Abacaxi e Âmbar. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha e Notas Amadeiradas.

Azzaro pour Homme - Azzaro

As notas de topo são: Lavanda, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia, Íris e Anis Estrelado. As notas de coração são: Vetiver, Sândalo, Patchouli, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo. As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

Sauvage Elixir - Dior

As notas de topo são: Noz-moscada, Canela, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda. As notas de fundo são: Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli e Vetiver do Haiti.

Cool Water - Davidoff

As notas de topo são: Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são: Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Musgo de Carvalho, Tabaco, Cedro e Âmbar Cinzento.

Spicebomb Infrared - Viktor&Rolf

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa e Açafrão. As notas de coração são: Canela e Pimentão Vermelho. As notas de fundo são: Tabaco e Benjoim.

