Os 3 melhores perfumes masculinos lançados recentemente que você precisa conhecer

Com novos perfumes sendo lançados quase que diariamente, é difícil chegar em um consenso sobre quais fragrâncias são melhores que as outras. Contudo, alguns aromas acabam se destacando pela potência e por agradar facilmente.

Os perfumes que você confere a seguir, por exemplo, são considerados os melhores lançados em 2023, na opinião dos canais do Youtube ‘Luís Jordão’ e ‘Macho Moda’, ambos especializados em perfumes.

E por que não aproveitar este começo de ano para conhecer os aromas dessas fragrâncias e descobrir se, na sua opinião, elas são tão boas quanto informado? Confira as indicações.

Essencial Ato - Natura (2023)

As notas de topo são Priprioca, Pataqueira, Laranja, Notas Aquosas, Pimenta Preta, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Flor do Pau-Brasil, Osmanthus, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Sândalo, Vetiver, Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Almíscar e Musgo.

Bad Intention - Eudora (2023)

As notas de topo são Lavanda, Especiarias, Abacaxi e Toranja. As notas de coração são Avelã, Cashmeran e Agarwood (Oud) e as notas de fundo são Âmbar, Fava Tonka e Nagarmota ou Óleo de Cipriol.

Homem Elo - Natura (2023)

As notas de topo são Lavanda, Extrato de Lavanda, Estoraque, Pimenta Preta, Sálvia Esclaréia, Pimenta Rosa, Pataqueira, Bergamota, Folha de Cidra, Cardamomo e Toranja. As notas de coração são Vetiver, Cipreste, Patchouli, Sândalo, Cedro e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Âmbar, Benjoim, Fava Tonka, Pralinê, Almíscar e Musgo.

