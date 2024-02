O perfume feminino de cada marca QUE VOCÊ DEVE TER na coleção

Mesmo com os perfumes importados sendo os queridinhos de diversas pessoas, as marcas nacionais também possuem seu espaço especial na coleção de um amante da perfumaria.

Mas se engana quem acha que existem poucas marcas de perfumes nacional. Claro que empresas como Natura, O Boticário, Eudora, entre outras, se destacam, mas existem ótimas fragrâncias de marcas bem menos conhecidas no mercado.

E a lista a seguir, elaborada por Poliana Oliveira, retrata exatamente isso. A youtuber revela seus perfumes favoritos de cada marca. Será que você concorda com ela? Confira.

Kriska Sonhos - Natura (2022)

As notas de topo são: Pêssego, Mandarina, Cereja e Maçã. As notas de coração são: Doce de Leite, Paramela, Peônia, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Cacau, Sândalo, Almíscar, Copaíba e Cedro.

Egeo Choc - O Boticário (2011)

As notas de topo são: Chantilly, Bagas Vermelhas, Pêssego e Limão de Amalfi. As notas de coração são: Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana. As notas de fundo são: Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas.

Far Away Royale - Avon (2020)

As notas de topo são: Extrato de Coentro, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim, Flor de Laranjeira e Néroli tunisiano. As notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Mirra e Bálsamo do Peru.

Tonka - Granado (2019)

As notas de topo são: Coco, Cumarina e Notas Amadeiradas. As notas de coração são: Fava Tonka, Coco e Madeira de Âmbar. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Almíscar.

Amburana ao Sol - L’Occitane Au Brésil

As notas de topo são: Coco, Frutas e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim-Manga, Gardênia e Flores Brancas. As notas de fundo são: Caramelo e Âmbar.

