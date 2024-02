Os próximos dias chegam com mudanças no trabalho para estes 5 animais do horóscopo chinês

Rato

Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Com emprego: Você enfrentará vários desafios relacionados à tomada de decisões, especialmente se tiver funcionários sob sua responsabilidade. Você vai ter que se inspirar e administrar muito bem o seu tempo para poder fazer tudo o que lhe pedem.

Desempregado: Você tem que analisar o que te diferencia dos demais candidatos, o que você pode oferecer, além do que as empresas estão pedindo. Isso lhe dará mais oportunidades de obter a posição desejada. Apoie-se em seus amigos.

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Com emprego: Está chegando um treinamento que vai te deixar com muito conhecimento, mas também é possível que você considere mudar de local, para um onde o ambiente de trabalho não seja bom, por assim dizer. Se você tiver a opção de rejeitar, não hesite. Mas, se não, encontre uma maneira de se adaptar.

Desempregado: Embora você não tenha tido muita sorte ultimamente, você precisa aprender a lidar com a rejeição, pois isso pode prejudicar sua confiança e segurança. Só porque você não se encaixa não significa que você não seja bom no que faz.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Com emprego: as férias acabaram. Você terá uma carga de trabalho pesada que o deixará exausto e imerso em estresse, por isso aproveite ao máximo cada momento de descanso e estabeleça limites para que esse tempo e espaço sagrado para você não seja invadido.

Desempregado: A procura de emprego terminará em breve, mas será principalmente porque você mudará de atitude, quanto mais positivo, confiante e decidido você se projetar, maior será a probabilidade de você mudar sua situação profissional. Lembre-se que a primeira impressão conta muito nesses casos.

Cavalo

Nascidos nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Com emprego: Você se esforçou muito nas últimas semanas, então a boa notícia virá: você receberá reconhecimento, seja em dinheiro ou em dias de folga, mas será recompensado pelo comprometimento que teve nos momentos mais críticos de a empresa.

Desempregado: Dedique seu tempo pesquisando a empresa para a qual se candidatou. Prepare-se para a entrevista e considere quais desafios podem surgir naquele local e como você os superaria. Sua audácia em resolver conflitos pode abrir muitas portas para você.

Macaco

Nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Com emprego: Você poderá ter um ambiente positivo entre as tantas pessoas tóxicas com quem trabalha, pois criará sua própria bolha na qual elas não poderão entrar com suas ervas daninhas e comentários mal intencionados. Isso os deixará muito desamparados, mas eles desistirão porque não serão capazes de lidar com você.

Com informações do site Nueva Mujer