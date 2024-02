Fevereiro começa com abundância de dinheiro e amor para estes 5 signos do zodíaco

Touro

Está no melhor momento para tomar decisões que lhe permitam acelerar projetos ou negócios para produzir mais dinheiro. Os nativos deste signo trabalharam por mérito e é por isso que hoje recebem com gratidão as bênçãos da abundância que os ajudarão a sair de alguns problemas. A vida a dois tem sido muito turbulenta, mas a reflexão e a comunicação devem estar presentes para resolver as diferenças e celebrar o triunfo a dois. A prosperidade os beneficiará para se consolidarem definitivamente.

Gêmeos

Você vai resolver diversos conflitos que o impedem de avançar nos projetos necessários para alcançar o seu equilíbrio financeiro e o da equipe que formou com tanto esforço. A sua liderança sobe e isso lhe permitirá avançar e aspirar a uma melhor remuneração. Não se esqueça que quem esteve ao seu lado nos momentos difíceis foi sua família e com ela você desfrutará de cada triunfo. Seu parceiro também tem sido um apoio incondicional, então é hora de aproveitar esses dias para ativar a paixão e demonstrar um ao outro o amor incondicional que vocês sentem.

Leão

Seu caráter, coragem e liderança foram os elementos que o colocaram nessa posição com poder que você deve manter agora. Não se esqueça que a humildade e a generosidade com quem lhe deu a mão devem estar sempre presentes. Você terá muito dinheiro em mãos que deverá saber administrar e se livrar das dívidas para se sentir confortável e tranquilo. É hora de você se permitir deixar seu coração se mover por outra pessoa. Ele está perto, você sabe quem ele é, basta se aproximar e avisar com gestos e olhares que você quer alguma coisa.

Sagitário

Os desafios são muitos, mas a sua coragem e força de vontade para superar cada obstáculo levaram você ao sucesso que você desfruta hoje. Não dá para desistir de nada, principalmente nos dias de hoje em que os astros estão a seu favor. O dinheiro chega às suas mãos e você analisa cuidadosamente como vai investi-lo para que faça parte de um sonho que deseja realizar. Aquela pessoa especial com quem você compartilhou uma linda amizade quer algo mais do que isso e procurará o momento certo para dizê-lo. Então é a oportunidade de ter ao seu lado uma pessoa que te valoriza e que vai te fazer se sentir muito feliz, aproveite.

Aquário

A paixão que você colocou nos negócios valeu a pena e a vida o compensa com o sucesso e o avanço profissional que você tem. Suas finanças estão no melhor momento e você receberá ainda mais dinheiro se decidir fazer parceria com as pessoas certas para um novo projeto. Pense com muito cuidado no passo que você vai dar e nas decisões a tomar. O mais importante é que todas as estrelas estejam a seu favor para você seguir em frente. Seu parceiro quer mais atenção e é justo porque nem tudo pode dar trabalho, então aproveite e procure esses dias para curtir com a pessoa que você ama e alimentar sua paixão.

Com informações do site Nueva Mujer