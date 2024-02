As mensagens do tarot que chegam para todos os signos do zodíaco neste primeiro domingo do mês

Áries

O tarot indica que você tenha fé e que o que você deseja lhe será dado. Este mês você terá uma oportunidade de crescimento profissional. Tente sempre levar um limão verde para cortar o negativo. Tenha cuidado com o seu dinheiro, procure não demonstrá-lo tanto e seja mais discreto.

Touro

O tarot indica que fevereiro será um mês cheio de viagens e encontros com pessoas interessantes e apaixonadas. Quem já tem companheiro terá a oportunidade de se sentir muito apaixonado e completo em um relacionamento sério.

Gêmeos

O tarot diz que este mês de fevereiro será de grandes conquistas em questões econômicas e trabalhistas. Não se meta em problemas que não são seus, essas energias te afetam, é melhor ficar longe daquilo que você acha que pode te prejudicar.

Câncer

O tarot diz para não insistir em ficar sozinho, que estes são momentos de crescer como casal ou com pessoas que amam você. Neste mês de fevereiro você estará de ótimo humor e com toda a boa energia ao seu redor. No amor você ficará um pouco confuso, não saberá com quem ficar: um novo amor ou alguém do passado.

Leão

O tarot revela que será um mês repleto de novos desafios e oportunidades para se valorizar mais em termos de trabalho. Terá a oportunidade de encontrar o amor verdadeiro e formalizar seu relacionamento, mas lembre-se que seu signo é fogo e às vezes confunde amor com sexo.

Virgem

O tarot indica que este mês será de surpresas econômicas e viagens de lazer. Fevereiro será um mês de transformação completa para melhor em sua vida. Tente solucionar rancores do passado, deixe os egos de lado e se controle mais.

Libra

O tarot alerta que você deve tomar cuidado com pensamentos negativos. Tenha cuidado com as fofocas no trabalho e na escola, não compartilhe sua vida privada com ninguém. Fevereiro te liberta de cobranças negativas e traz ar fresco para seus relacionamentos, desfrute do amor rodeado de carinho.

Escorpião

O tarot orienta você a ter foco no crescimento e na tomada de decisões para alcançar a felicidade. Depois de superar os obstáculos econômicos, você encontrará energia e clareza para viver o amor a dois. Não confunda entre amizade e amor.

Sagitário

O tarot te ilumina com energia para brilhar sem limites. Este mês você conhecerá a pessoa ideal para um relacionamento apaixonado e honesto, mas lembre-se de ser claro em seus sentimentos e não brincar com as emoções dos outros.

Capricórnio

O tarot te incentiva a resolver pendências e iniciar um novo capítulo em sua vida. Se você é solteiro, prepare-se para conhecer novos amores. Touro, Virgem e Sagitário serão seus melhores aliados para viver a paixão e compartilhar o sucesso. Os capricornianos como casal irão gostar de planos de viagem.

Aquário

O tarot desta semana coroa você como o líder de seu próprio destino. Este mês é ideal para crescer sem limites na sua vida profissional e se tornar a melhor versão de si mesmo. O amor verdadeiro entra em sua vida.

Peixes

O tarot ilumina você com energia renovada para iniciar um novo ciclo de vida. Aproveite sua intuição para tomar decisões sábias e melhorar sua situação financeira. Fevereiro convida você a abandonar o ressentimento e a abrir seu coração ao perdão.

Com informações do site Nueva Mujer