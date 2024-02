Os próximos dias serão cruciais para estes 5 animais do zodíaco chinês

A sinceridade estará presente, mas as responsabilidades deverão ser assumidas caso não queiram assumir as consequências a médio prazo.

Rato

Nascidos nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Não deixe que o medo o impeça de fazer e dizer o que sente, pois estes dois dias serão cruciais no tema do amor. Se você for solteiro, poderá iniciar uma conversa com alguém que mais tarde se tornará seu parceiro. Haverá muita tensão sexual. Agora, se você já tem a sua cara-metade, então expressar certos medos irá ajudá-lo a entender que tudo se trata de ilusões, pois ele lhe proporcionará toda a segurança que você precisa.

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

É hora de você sair desse círculo vicioso e desse relacionamento tóxico, seja amoroso ou profissional, porque as coisas estão prestes a ficar ainda mais complicadas e você pode se machucar muito se não se distanciar. Talvez você pense que não vai conseguir, que é impossível, mas é fundamental que você acredite no seu grande poder. Apoie-se em pessoas em quem você confia totalmente. Você iniciará um ciclo muito mais harmonioso e tranquilo, mas terá que mostrar grande resiliência.

Cobra

Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Sua situação financeira será favorável nos dias de hoje, pois você será reconhecido por uma ação nobre que realizou recentemente. Com isso você pode resolver algumas necessidades em casa. Porém, se você tiver a oportunidade de ajudar alguém muito próximo a você, não hesite em fazê-lo, pois será recompensado três vezes mais. Seu altruísmo sempre foi uma de suas maiores qualidades.

Macaco

Nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Alguns problemas vão se complicar na sua vida porque, ultimamente, você está inventando muitas desculpas para não fazer as coisas ou tentar parecer bem, mas todo mundo já conhece o seu jogo, então você está em uma observação perigosa que pode acabar te deixando de fora. do seu trabalho. Então cuide disso. Assuma suas responsabilidades e cumpra tudo o que lhe for atribuído.

Porco

Nascidos nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Esses dias serão como uma montanha russa de emoções, pois você se sentirá bem, esperançoso, mas de repente a tristeza ou a raiva podem detonar em você. O importante é que você viva suas emoções, mas não deixe que elas te consumam, pois no final de um parque é hora de sair da atração mecânica para continuar com seu dia a dia.

Com informações do site Nueva Mujer