Prosperidade e sucesso para estes 5 signos do zodíaco na última semana de janeiro

A lua cheia transita pelo signo de Leão, o segundo signo de fogo do zodíaco, regido pelo sol. É uma energia poderosa que traz mudanças profundas que será importante assimilar nos próximos meses.

Áries

Apesar da inquietação que caracteriza os nativos deste signo e de quererem tudo agora, esta fase de abundância e prosperidade nas suas vidas avança a um ritmo lento mas muito seguro. Têm que ter cuidado com os investimentos que fazem e não se deixar levar pela ambição e pelos egos. O importante aqui é ouvir a sua intuição, planejar muito bem as suas estratégias e aguardar o momento certo para agir. Tudo vai dar muito certo, mas você deve ser decidido e firme no que deseja.

Leão

Orgulhoso e individualista, você já tem a Lua Cheia passando e isso permite que suas emoções acalmem aquele ímpeto e ambição que não é ruim, mas que às vezes precisa diminuir a carga. Sua liderança está indo muito bem porque você conseguiu organizar e planejar cada movimento que fez as finanças aumentarem. Em termos gerais, conseguiste garantir que cada um dos que te acompanham neste desafio alcançasse a estabilidade. Você está indo muito bem financeiramente e na medida em que seguir o que sua intuição lhe diz, você se sairá muito melhor. Então aproveite esse momento de brilho em sua vida.

Libra

Boas notícias a nível profissional vêm para lhe dar aquela pausa que você tanto desejava. É uma nova oportunidade que estará repleta de muitos desafios, mas que conseguirá equilibrar-se financeiramente e ter vários projetos nas mãos para realizar. Haverá muito trabalho esperando por você e a satisfação de que você vai brilhar e se destacar na sua área como o melhor. Comemore cada triunfo com seus entes queridos, porque foram eles que estiveram com você nos bons e maus momentos.

Capricórnio

Esta lunação traz mudanças profundas para os nativos deste signo, mas muito positivas que devem ser recebidas com gratidão e toda disposição para seguir em frente. Suas vidas profissionais mudarão em todos os sentidos, tanto que financeiramente estarão muito bem e poderão resolver aquelas dívidas que estavam preocupando. Tenha cuidado com o ego que às vezes prega peças. O melhor é permanecer humilde e continuar trabalhando muito para crescer ainda mais pessoal e emocionalmente.

Aquário

O sol passa pela casa dos nativos deste signo, por isso eles brilham com luz própria em todo o campo profissional. Tomarão algumas decisões que alguns não irão gostar, mas que são necessárias para produzir e aumentar as finanças de todos os envolvidos. Você terá novos projetos em mãos e sua criatividade será testada, então prepare-se para o que está por vir, que dará muito trabalho, mas com muitas satisfações pessoais.

Com informações do site Nueva Mujer