Abundância e amor para estes 3 signos do zodíaco coom a primeira Lua Cheia de 2024

Gêmeos

Você tem que trazer à tona o que há de melhor em si mesmo para progredir profissionalmente. É o momento certo para aproveitar esta energia da Lua Cheia que o ajudará a tomar as decisões certas e que o levará à prosperidade que deseja. Consolidar o seu relacionamento deve ser uma prioridade na sua vida porque é a sua espinha dorsal, o ombro em que você se apoia quando mais precisa. É hora de dizer a ele o quanto você o ama e o quanto você se sente feliz com ele ao seu lado.

Virgem

No campo profissional você está muito bem porque alcançou aquela posição pela qual passou muito tempo lutando contra a corrente. Você já está lá e precisa ser muito criativo para atingir todos os seus objetivos. Esta Lua Cheia é sobre novos começos e você deve aproveitar essa energia para começar e aumentar suas finanças. Sua vida de casal passou por momentos difíceis, mas uma conversa e a promessa de consertar as diferenças fizeram a energia mudar completamente e agora vocês estão mais próximos do que nunca. Aproveite este momento para se amar e sair da rotina que às vezes os rodeia devido ao excesso de trabalho.

Escorpião

Sua liderança e dedicação aos negócios o levaram muito longe, tanto que você está em uma posição de grande poder. Aproveite a energia da Lua Cheia para iniciar novas estratégias, pois todos estão dispostos a trabalhar em prol de um único objetivo, que é aumentar as finanças. Seu tempo de solidão acabou, alguém bate na porta do seu coração e você deve se permitir essa oportunidade que o universo lhe dá. Você merece esse momento de emoção, amor e paixão, então aproveite e deixe-se amar.

Com informações da Revista Nueva Mujer