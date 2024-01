Horóscopo Chinês 2024: Quais são os signos mais sortudos deste ano?

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Estão por vir grandes desafios que o obrigarão a tomar decisões drásticas, com as quais você pode não concordar, mas são eles que o levarão ao caminho certo, pois no final você encontrará o que tanto deseja. Basta ter um pouco de paciência, pois tudo será feito passo a passo. Além disso, você terá que planejar, aconselhar-se e confiar em pessoas que nunca viu antes. Mas você terá sucesso garantido antes do final do ano.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

2024 provavelmente não começou com boas notícias, pelo contrário, algo muito grande e de mau gosto te surpreendeu, mas isso vai mudar a sua vida por alguns meses, pois você terminará o ano bastante revitalizado, mas o melhor de tudo é que o que Hoje você vê o quão negativo será o que o leva a mudar alguns aspectos da sua vida que lhe trouxeram muita dor durante alguns anos. Você receberá muito apoio e saberá quem são as pessoas que realmente amam você.

Cabra

Nascidos nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Você finalmente se sentirá na zona de conforto pela qual tanto esperou e pela qual tanto trabalhou. Será um momento muito gratificante que irá inspirar você a continuar nessa direção. Não lhe faltará motivação durante este período. Agora você vai traçar metas um pouco mais desafiadoras, já que quer ultrapassar seus limites porque tem consciência de que pode fazer mais por si mesmo. Você alcançará muito do que se propôs a fazer.

Pão

Nascidos nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Você conhecerá o amor da sua vida. Essa pessoa vai te mostrar o mundo dela e você vai te mostrar o seu. Eles vão se complementar, ajudar uns aos outros a superar as adversidades e também corrigir os erros que tanto os machucaram no passado. Você ficará um pouco desconfiado no início, pois pensará que isso irá retribuir da mesma forma, mas desta vez não será assim, pois o cosmos irá recompensá-lo por ter suportado tanto sofrimento nos últimos meses.

