O alinhamento planetário influenciará a sorte de todos os signos do zodíaco antes do final de janeiro

Áries

Será fundamental que antes do final do mês você dedique alguns dias, pelo menos um, para se desconectar completamente do telefone e de tudo relacionado ao mundo digital. Gaste seu tempo lendo, fazendo trabalhos manuais e outras atividades que te acalmem.

Touro

Você vai enfrentar uma mulher que pensa que por você ser quieto, você é submisso, ela vai tentar te humilhar, mas você saberá colocá-la no lugar dela e ganhar o respeito de todos os presentes, que também te subestimam por causa do seu natureza dócil. Sua perspectiva mudará para melhor.

Gêmeos

Passe um tempo de qualidade comemorando cada uma de suas conquistas, não importa quão pequenas ou grandes. Isso vai te motivar a continuar, vai te dar muita força e vai mudar a perspectiva de como você pode estar percebendo as situações naquele momento.

Câncer

Estes são bons dias para iniciar uma rotina que tenha um bom impacto no seu bem-estar físico e mental. Vai custar caro, mas com o passar do tempo seu corpo vai se acostumando e você verá grandes mudanças, que todos perceberão. Isso o deixará satisfeito, porque geralmente falta força de vontade.

Leão

Aproveite estes dias para se organizar financeiramente, para fazer um balanço de como têm sido as suas receitas e despesas e se as estratégias que tem aplicado têm tido uma boa resposta. Sua sorte no próximo mês de fevereiro dependerá disso.

Virgem

Onde outros falharam, você começará a ter muito sucesso, e isso se deve à maneira como você pensa e vê os problemas. Lá você tem oportunidades de brilhar e é isso que fará a diferença para eles nos próximos meses.

Libra

Agradeça à vida e ao universo por tudo que você tem e precisa. Essa humildade vai te encher de muitas opções que você pode fazer para torná-los seus e começar a ganhar mais dinheiro e reconhecimento no ambiente em que atua.

Escorpião

Você será um apoio fundamental para um irmão, amigo ou parente do sexo masculino que ligará para você para contar algo relacionado à sua saúde ou a alguém que ele ama. Não vire as costas. Ouça-o e coloque-se a seu serviço, tanto quanto puder, sempre estabelecendo limites.

Sagitário

Desfrute de atividades prazerosas, como ler um bom livro, assistir a um filme, praticar esportes ou praticar seus hobbies favoritos, porque você precisará disso. Dias estressantes estão chegando e você terá que procurar como drenar tudo isso que pode até afetar o seu bem-estar.

Capricórnio

No trabalho você receberá uma lição de um colega que lhe contará uma experiência bastante difícil e que o fará refletir. Esse ensinamento permanecerá com você por toda a vida. Agradeça por está sabedoria, que será muito importante.

Aquário

Você ficará muito feliz porque passará em um exame transcendental que virá carregado de muitas alternativas para que você possa seguir em frente motivado e em forma. O seu entusiasmo não diminuirá, pelo contrário, inspirará outras pessoas e você ficará muito satisfeito com isso.

Peixes

As más notícias vão fazer você repensar a relação que tem com sua família, aquela distância física e emocional que eles estabeleceram nos últimos anos vai desaparecendo gradativamente. Aquilo que os fará chorar será o que os unirá novamente no amor para apoiarem-se mutuamente.

Com informações da Revista Nueva Mujer