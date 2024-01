O alinhamento planetário deixou más notícias para estes 5 signos do zodíaco. Confira as razões:

Áries

A convivência em casa ficará tensa, porque alguns familiares zelarão pelos seus interesses, sem perceber que foram seus erros e omissões que causaram parte do problema que desejam evitar com o silêncio. Além disso, gerará divisões importantes. O melhor será o diálogo, embora possa demorar a chegar devido ao orgulho e à pouca capacidade de comunicação com os outros. O único que vai sofrer será você, pois a outra parte ficará tranquila. Se você quer paz, baixe a guarda.

Gêmeos

Você está muito entusiasmado com o seu trabalho, se sente confortável, mas não vai durar muito porque haverá cortes de pessoal e você será um dos primeiros da lista, já que é o mais novo do grupo. Infelizmente, durante a sua peregrinação você terá que retornar a um lugar que se adapte às necessidades que você tem como mulher, mãe ou casal. Não perca a esperança, pois há boas chances de que o tempo de espera seja curto.

Câncer

Infelizmente, e da pior forma, você descobrirá que não é o único na vida do seu filho, já que ele se encarregou de “amar” várias pessoas ao mesmo tempo. Será algo muito repulsivo que terá um grande impacto em você e afetará sua autoestima. Não deixe que a traição dele prejudique seu amor próprio. Será um processo muito lento do qual você sentirá que não vai sair, mas o universo colocará em seu caminho as pessoas que você precisa para ajudá-lo a se levantar.

Sagitário

Um incidente com energia elétrica pode gerar prejuízos significativos, que neste momento você não poderá cobrir. Verifique todas as conexões com atenção e não sobrecarregue a fiação se realmente quiser evitar um acidente, que pode lhe dar o maior susto da sua vida. Será uma lição que você aprenderá. Você deve ser mais cauteloso. A pessoa em quem você menos pensa será aquela que perceberá que algo está errado com a estrutura elétrica da sua casa ou empresa.

Peixes

Notícias relacionadas a uma doença irão desconcertá-lo, fazendo-o repensar tudo o que planeja fazer este ano. Você ficará abatido, mas não lhe faltará alguém para apoiá-lo. Você é uma mulher de muita força e coragem. Basta viver a sua dor, processá-la e seguir em frente visualizando tudo o que fará para alcançar o seu bem-estar, pois este ano não começou da melhor maneira, mas você o terminará com alegria e mais glorioso do que nunca.

Com informações do site Nueva Mujer