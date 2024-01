Horóscopo semanal para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Confira as previsões:

Áries

Dias de continuar com seus esforços para avançar em sua carreira e nível profissional. Cuidado com fofocas e amizades ruins. Você ganha um presente surpresa que não esperava. Você conhece um amor do signo de Capricórnio ou Gêmeos que será muito compatível com você e falará sobre lhe dar muita segurança e proteção.Um amor do passado está te procurando, mas é melhor fechar esse círculo. Cuide das dores nas costas e no pescoço.

Touro

Você decide conversar com seu parceiro sobre constituir uma família. Os taurinos solteiros encontrarão um amor do signo de Virgem ou Libra com quem se divertirão muito. Tente não dramatizar e exagerar as situações sentimentais e, em vez disso, concentre-se em viver em paz. Você já está preparando suas próximas férias.

Gêmeos

Dias de ter muita energia positiva ao seu redor para começar a crescer mais profissionalmente e ter mais oportunidades de emprego, basta tomar cuidado com seus problemas de raiva e brigas sem motivo. Cuide das dores nas costas e no estômago. Apaixonado, você se sentirá melhor, você decide se apaixonar agora. Você processará os pagamentos de sua casa e de seu cartão de crédito. Preste atenção às mensagens dos seus sonhos.

Câncer

No amor você estará no seu melhor e finalmente decidirá se entregar completamente ao seu parceiro que é do signo de Escorpião ou Peixes. Pode aprecer um amor verdadeiro a longo prazo. Ter uma bicicleta para se exercitar é uma opção. Tente ser mais ousado em sua vida e seja um vencedor.

Leão

Leão é um signo dominado pelo sexo casual, mas tente ser mais controlado nesse sentido. Você pode ganhar um animal de estimação ou decide adotar um para ter um amor mais puro. Tente sair e se exercitar mais para se manter mais saudável. Será uma semana de muitas festas e confraternizações de aniversário. Você paga dívidas passadas e isso lhe dá tranquilidade.

Virgem

Serão dias de renovação total em sua vida pessoal e você sentirá vontade de estar no seu melhor. Seja confiante e tranquilo, o mês de fevereiro será muito bom em tudo relacionado ao crescimento econômico, mas procure ficar longe de más empresas que roubam sua energia. Você terá mudanças de atitude muito boas e estará com uma vibração muito boa para fazer todas as mudanças necessárias para crescer como pessoa.

Com informações do site Nueva Mujer