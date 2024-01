Horóscopo semanal para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira as previsões:

Libra

Você decide fazer uma viagem para visitar parentes. Cuide dos joelhos e dos problemas ósseos, que vão doer muito esta semana com as mudanças climáticas. Você é um dos melhores palestrantes em festas, será uma semana com muitos eventos sociais. A prática de esporte é uma ótima forma de melhorar a saúde. Estão procurando você para pagar uma dívida do passado.

Escorpião

Suas cores da sorte são o vermelho e o verde nesta semana. Dias de aprender muito sobre tudo ao seu redor, para que sua vida não se torne monótona. Você é muito bom em fazer negócios e é hora de encarar sua realidade profissionalmente. O amor sempre vem, então fique calmo que logo aparecerá um que te fará feliz.

Sagitário

São momentos para refletir sobre o passado e tentar compor o presente, não tenha pressa e dê tempo ao tempo. Suas cores da sorte são vermelho e branco. Dias de muita sorte em todos os sentidos, lembre-se que este ano será muito bom para você e principalmente em questões de trabalho. Você é muito intenso e sempre leva as coisas para o lado pessoal, então relaxe um pouco.

Capricórnio

Dias de renovação, de ter uma mentalidade vencedora e de não se deixar abater por nenhuma situação negativa que passar. Você terá a oportunidade de conhecer novas pessoas de Virgem ou Áries que serão muito compatíveis para serem seu parceiro ideal. Você terá uma mensagem divina através de um sonho, então preste atenção nas revelações. Cuidado com dores de cabeça.

Aquário

A partir de 1º de fevereiro você terá um fluxo de energia positiva em questões de dinheiro e abundância. Cuide das dores renais e intestinais, beba mais água e corte o café e os refrigerantes. Você é o melhor em eventos e relações públicas, faça um curso que o ajudará a ter sucesso no futuro. Você arranja a papelada para uma ação trabalhista ou fraude e isso vai funcionar a seu favor.

Peixes

Dias de justiça na sua vida profissional e de pedir aumento salarial, porque seus chefes veem uma boa oportunidade e lhe oferecem uma grande oportunidade. No trabalho tem alguém que está se apaixonando por você, apenas tente deixar claro seus sentimentos e definir se você quer apenas uma amizade.

