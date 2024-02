A harmonia e o amor destez cinco signos do zodíaco serão influenciados pela Lua minguante nos próximos dias

Áries

nos próximos dias a comunicação com o seu parceiro fluirá e aumentará, por isso a ligação entre vocês se fortalecerá. Mas se você está sozinho, então esses são os dias perfeitos para você procurar alguma desculpa para se aproximar daquele garoto que você tanto gosta e considerar a opção de um encontro. Fevereiro começará com muito equilíbrio emocional, o que lhe dará paz e harmonia, que você poderá aproveitar para se dedicar a algumas tarefas que não conseguiu terminar por falta de concentração.

Leão

É o momento perfeito para ter novas experiências sexuais, experimentar e ousar realizar algumas das suas fantasias. A luxúria estará na superfície. Se o Cupido ainda não o surpreende, procure a excitação e dê rédea solta a essa necessidade de sexo que você tem. Claro, escolha cuidadosamente com quem você fará isso. A harmonia estará presente no seu local de trabalho, pois você poderá se destacar com suas ideias e propostas, o que trará equilíbrio a alguns espaços de trabalho, já que tudo será feito em equipe.

Virgem

Você terá que ter muito cuidado com o dinheiro, pois haverá algumas despesas relacionadas à saúde, seja ela sua ou de um familiar muito importante. Não faça compras compulsivas, economize, avalie bem onde irá gastar seu dinheiro. Isso pode causar algum estresse. Após a primeira semana tudo normalizará. Enquanto, apaixonado, você terá o apoio de muitos familiares e amigos, até mesmo de pessoas que você nem conhece, que entrarão em contato com você de diversas maneiras. Você terá sorte.

Sagitário

Existem alguns desafios que surgem no seu trabalho, que exigirão muita concentração para obter uma solução rápida, fácil e relevante. Você se sentirá muito sobrecarregado com tudo o que terá que fazer, a pressão pode deixá-lo tenso, embora você alcance o sucesso graças aos conselhos de seus colegas de trabalho. No amor, haverá certos atritos por questões de convivência, já que cada um está acostumado com certas coisas, às quais terá que se reajustar se realmente quiser continuar vivendo em paz.

Peixes

Aproveite para planejar uma viagem, um passeio em que você esteja em contato com a natureza, para poder descarregar todas as energias ruins que você aprisionou em seu ambiente. Se o fizerem a dois ou com a família será mais gratificante, porque lhes proporcionará tempo de qualidade. Você meditará sobre algum acidente que teve e isso lhe permitirá ter uma visão mais ampla e equilibrada, algo que você não notará no momento em que ocorrer.

Com informações do site Nueva Mujer