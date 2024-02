Definição e significado das horas-espelho na numerologia: como se relacionam com o dinheiro?

Segundo algumas fontes enfocadas na numerologia, as horas-espelho, como o próprio nome sugere, são aquelas horas que parecem refletir-se num espelho ou repetir-se, também conhecidas como horas invertidas.

Como detalhado pelo site El Comercio, também indica que a repetição de um número específico simboliza que o universo tem uma mensagem para você e que você deve prestar mais atenção ao que está ao seu redor.

Por outro lado, outra ciência chamada angelologia indica que horas-espelho significam que o seu anjo da guarda quer lhe dizer algo importante e que você deve ouvi-lo com atenção.

Com base nisso, quando você vê 10h10 no relógio, por exemplo, significa que você está seguindo o caminho certo, de acordo com as horas espelho, portanto, se você está iniciando um novo trabalho, fique tranquilo, pois os anjos têm ajudou você a trilhar esse caminho, porque é o melhor para você.

Por outro lado, também se fala da hora do espelho que 10h10 anuncia que em breve você terá que tomar uma decisão crucial em relação às finanças, porém, o universo pede que você pense duas vezes antes de determinar sua decisão, pois este plano está intimamente relacionado ao seu futuro.

O que é a numerologia?

A numerologia é um conjunto de crenças ou tradições que visa estabelecer uma relação oculta entre números, seres vivos e forças físicas ou espirituais. É também uma prática de adivinhação através de números Seu estudo foi popular entre os primeiros matemáticos, mas não é mais considerado uma disciplina matemática.

