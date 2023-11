A fim de andar sempre com um bom frescor, é importante definir suas fragrâncias para o dia a dia. Se você se considera uma mulher formiguinha, apaixonada por perfumes doces, está no artigo certo.

Além de se tratar de fragrâncias adocicadas, os perfumes também são acessíveis, se caracterizando como ideais para quem procura ser econômica. Se este for o seu caso, prepare um papel e uma caneta para a listagem de perfumes para agregar em seu guarda-roupa.

Com o cheiro suave e doce, as indicações também garantem uma fixação duradoura na pele. Afinal, a busca por um bom aroma também precisa compensar em sua duração no corpo, não é verdade?

Abaixo você confere uma lista de alternativas e suas notas para quem deseja ser econômica e, ao mesmo tempo, exalar um aroma doce por onde passa.

Top 4 perfumes doces e acessíveis que você deveria ter

1. Deo Parfum Una – Natura

Para mulheres formiguinhas: top 4 perfumes doces e acessíveis que você deveria ter (Reprodução)

As notas de topo são: Pêssego, Cereja, Tangerina, Pimenta Rosa e Cassis.

As notas de coração são: Rosa Damascena, Magnólia e Lírio-do-Vale.

As notas de fundo são: Baunilha, Sândalo e Almíscar.

2. Humor Próprio – Natura

Para mulheres formiguinhas: top 4 perfumes doces e acessíveis que você deveria ter (Reprodução)

As notas de topo são: Cereja, Framboesa e Morango.

As notas de coração são: Jasmin, Heliotrópio e Lírio-do-Vale.

As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar e Sândalo.

3. Kriska Shock – Natura

Para mulheres formiguinhas: top 4 perfumes doces e acessíveis que você deveria ter (Reprodução)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Framboesa e Maçã.

As notas de coração são: Peônia, Orquídea, Baunilha, Rosa e Jasmim.

As notas de fundo são: Caramelo, Baunilha, Notas Doces, Âmbar, Maltol e Almíscar.

4. Deo Parfum Ilía – Natura

Para mulheres formiguinhas: top 4 perfumes doces e acessíveis que você deveria ter (Reprodução)

As notas de topo são: Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Bergamota, Limão e Toranja Rosa.

As notas de coração são: Jasmim, Gardênia, Peônia, Frésia, Rosa e Lírio-do-Vale.

As notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Fonte das notas de cada fragrância: Fragrantica.

