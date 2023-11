Ande cheirosa pagando pouco: 5 perfumes que fixam na pele que toda mulher econômica deveria ter

Já pensou andar exalando uma fragrância agradável, que fixa na pele por um bom tempo e pagando pouco? Essa possibilidade existe e não pode passar batida. Para mulheres cheirosas e econômicas, preparamos um artigo contendo cinco perfumes baratos a serem explorados.

No canal ‘Um Cheiro!’ do YouTube, a criadora de conteúdo Sol Garrote trouxe um top 5 de perfumes bons e baratos, podendo custar menos de 100 reais. São variadas as opções, podendo ser escolhidas para a ocasião de sua preferência.

A fim de poupar o bolso, você continua exalando uma fragrância única e surpreendente pagando pouco. Abaixo você confere a lista com as notas de cada fragrância:

1. Far Away Beyond - Avon

As notas de topo são: Pera, Pimenta Rosa, Semente de Cacau e Bergamota. As notas de coração são: Cedro, Flor de Laranjeira, Jasmim, Creme de Leite e Trufa de Chocolate. As notas de fundo são: Baunilha de Madagascar, Sândalo, Almíscar e Chantilly.

2. Be Myself - Capricho

As notas de topo são: Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim, Violeta, Lilás, Cyclamen e Rosa. As notas de fundo são: Coco, Baunilha, Almíscar, Sândalo e Cedro.

3. Our Choice - Primacial

Suas notas de topo são: Flor de Laranjeira e Bergamota. As notas do coração são: Tuberosa e Jasmim. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar Branco e Cedro da Virgínia.

4. Luna Absoluta - Natura

As notas de topo são: Framboesa, Romã, Pera e Bergamota. As notas de coração são: Orquídea, Rosa, Folha de Violeta, Jasmim Egípcio e Jasmim. As notas de fundo são: Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro.

5. Eliana Cristal - Jequiti

As notas de topo são: Groselha Preta, Violeta, Pera, Limão e Mandarina. As notas de coração são: Frésia, Heliotrópio, Jasmim e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Ameixa, Pêssego, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Almíscar e Patchouli.

