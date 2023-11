Estes são os 5 perfumes bons e baratos para presentear um homem especial; ele vai adorar

Seja um pai, um filho, um namorado, marido ou amigo, quem não gosta de presentear quando se trata de uma figura especial? Quando se acerta na fragrância do perfume, tudo fica melhor.

No entanto, às vezes é difícil selecionar uma fragrância direcionada a outra pessoa. O canal do YouTube, Manual do Homem Moderno, separou uma lista com cinco perfumes bons e baratos para um homem. Sendo assim, você pode presentear alguém com perfumes nacionais bons e baratos.

1. The Blend Bourbon O Boticário e Fava Tonka Mahogany

Com algumas notas semelhantes, ambos são ótimas opções na mesma linha. As notas de torpedo primeiro são: Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração: Cravo-da-Índia, Canela, Pimenta Preta, Noz-moscada, Crème Brûlée, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas. As notas de fundo: Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.

Por outro lado, as notas de topo da segunda opção semelhante são: Coentro, Limão e Bergamota. As notas de coração são: Whisky Bourbon, Baunilha, Tabaco e Helicônia. As notas de fundo são: Fava Tonka e Cedro.

2. Natura Homem Tato

Homem Tato de Natura é a opção ideal com as notas de topo de: Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são: Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli. As notas de fundo são: Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

3. Club 6 Voyage Eudora

Club 6 Voyage de Eudora apresenta como notas de topo: Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Alecrim e Artemísia. As notas de fundo são: Caramelo, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Sândalo e Cedro.

4. Maxximus IX In The Box

Maxximus IX de In The Box foi lançado no ano passado e tem as notas de topo com: Hortelã, Artemísia, Lavanda e Tangerina. As notas de coração são: Caramelo, Patchouli, Cacau, Cipreste, Fava Tonka e Gerânio. As notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Madeira de Âmbar, Sândalo e Almíscar. Este é um Perfume premiado com 6:hortelã, verde, âmbar, fresco, doce e quente.

5. Egeo Bomb Black O Boticário

Popularizado, as notas de topo deste perfume são: Bergamota, Hortelã, Artemísia, Maçã, Limão e Folhas Verdes. As notas de coração são: Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle. As notas de fundo são: Caramelo, Açúcar, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Tiramisù, Sândalo e Almíscar.

