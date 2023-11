3 perfumes que toda mulher deveria ter para ir ao trabalho, shoppings e bares; ande cheirosa

De fato, existem inúmeros tipos de perfumes com fragrâncias especiais para cada tipo de ocasião. Além disso, é válido considerar os gostos individuais, por ser algo completamente pessoal.

No entanto, existem aqueles perfumes que acabam saindo da exceção, sendo incluídos na cartilha dos mais requisitados que não podem faltar na bolsa de uma mulher cheirosa.

A youtuber Tassiane Cruz realizou um shorts no YouTube, revelando os três tipos de perfumes que toda mulher deveria ter. Além disso, a influencer sugeriu uma segunda opção na mesma linha, sem fugir da fragrância.

Abaixo você confere a lista:

No trabalho

212 NYC - Carolina Herrera

As notas de topo deste perfume floral e amadeirado são: Flor de Laranjeira, Flor de Cáctus, Bergamota e Mandarina. Por outro lado, as notas de coração são: Lírio, Frésia, Gardênia, Jasmim, Camélia branca, Lírio-do-Vale, Rosa e Peônia. Já as notas de fundo: Almíscar e Sândalo.

Segunda opção: Lumière - Nuancielo

Notas de topo:fFlor de Laranjeira, Flor de Cáctus, Bergamota e Tangerina. Coração: Lírio, Frésia, Gardênia, Camélia branca, Jasmim, Lírio-do-vale, Rosa e Peônia. Fundo: Almíscar e Sândalo.

Shoppings, finais de tarde e encontro com amigas

Woman - Ralph Lauren

As notas de topo são: Pera, Groselha Preta e Ruibarbo. As notas de coração são: Tuberosa, Flor de Laranjeira e Rosa Turca. As notas de fundo são: Avelã, Sândalo e Notas Amadeiradas.

Segunda opção: Absoluta - Nuancielo

As notas de topo são: Cassis, Pera e Ruibarbo. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Tuberosa e Rosa Turca. As notas de fundo são: Avelã, Sândalo e Notas Amadeiradas.

Baladas e barzinhos

Scandal - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são: Laranja Sanguínea e Mandarina. As notas de coração são: Mel, Gardênia, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pêssego. As notas de fundo são: cera de Abelha, Caramelo, Patchouli e Alcaçuz.

Segunda opção: Honey - Nuancielo

As notas de topo são: Laranja Sanguínea e Tangerina. As notas de coração são: Mel, Flor de Laranjeira, Gardênia, Jasmim e Pêssego. As notas de fundo são: Cera de Abelha, Caramelo, Patchouli e Alcaçuz.