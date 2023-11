Perfume barato para se sentir rica! Confira 5 fragrâncias nacionais que esbanjam elegância

Isolda Flor Cajueiro - Phebo (2020)

Lançado em 2020, este perfume transmite um ar de naturalidade, com acordes cítricos perfeitos para dias quentes.

As notas de topo são Mandarina, Bergamota e Laranja. As notas de coração são Cajú, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Madeira Guaiac.

Pera e Gerânio - Mahogany (2021)

Uma fragrância floral frutada de respeito.

No topo possui notas de Pera, Camomila e Bergamota, acompanhadas de coração em Gerânio, Rosa e Frésia e notas de fundo em Almíscar e Patchouli.

Amore - Jequiti (2023)

Conhecido antigamente como ‘Ana Furtado’, este é um perfume rosado e cítrico que esbanja luminosidade e elegância.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac e Frésia e as notas de fundo são Vetiver, Patchouli e Baunilha.

Poesia - Odorata (2021)

Versão com melhor custo-benefício para mulheres que gostam do perfume L’interdit, de Givenchy .

Pera e Bergamota são as notas de topo. Tuberosa, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira as notas de coração e Âmbar, Baunilha, Patchouli e Íris as notas de fundo.

Una Somos - Natura (2023)

Sensual e envolvente, este perfume havia sido descontinuado, mas retornou ao catálogo da marca, para a alegria de muitas mulheres. Seu cheiro é semelhante ao Angel Nova, de Mugler, ou Very Good Girl, de Carolina Herrera.

As notas de topo são Laranja e Bergamota. As notas de coração são Davana, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha e Sândalo.

