Não saem nunca! Veja os perfumes femininos que mais fixam e que podem grudar em tudo!

Muitas mulheres buscam em um perfume uma alta fixação e projeção, mas você sabe quais são as fragrâncias que ‘não saem nunca’? Confira a seguir uma lista com perfumes nacionais que mais fixam.

Glamour Myriad - O Boticário

As notas de topo são Ameixa, Pêssego, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Folha de Canela, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Almíscar e Baunilha.

Patrícia Abravanel Paixão - Jequiti

As notas de topo são Cereja Amarga, Néroli e Toranja. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Lírio e as notas de fundo são Cacau, Sândalo, Almíscar e Cedro.

Biografia Assinatura - Natura

Amêndoa, Mandarina e Pera são as notas de topo, acompanhadas de Baunilha, Tuberosa, Jasmim, Cumarina e Rosa estão nas notas de ccoração e Priprioca, Âmbar, Almíscar e Patchouli finalizam o perfume.

LEIA TAMBÉM: 6 perfumes femininos adocicados GRUDENTOS que vão ficar onde você encostar

Varsha - JAFRA

As notas de topo são Ameixa, Pêssego, Cassis e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Rosa, Gerânio, Henna e Cedro e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Patchouli e Almíscar.

Rare Flowers Solar Narcissus - Avon

No topo traz notas de Damasco, Pera e Bergamota, acompanhadas de notas de coração em Narciso amarelo, Tiaré do Tahiti e Jasmim Sambac e no fundo possui acordes de Âmbar, Cedro e Madeira de Cashmere.

Coffee Duo Woman - O Boticário

As notas de topo são Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota. As notas de coração são Leite, Café, Orquídea, Ylang Ylang, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Almíscar e Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Os 4 perfumes masculinos MAIS BARATOS para você utilizar no calor

⋅ Sem erro! Confira 5 perfumes perfeitos e que são campeões de elogios

⋅ Veja os perfumes masculinos importados e baratos indicados por um especialista