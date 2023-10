10 perfumes masculinos importados que irão fazer sucesso no verão Imagem: Pexels/Raqeeb Ahmed

Você é do tipo de homem que ama perfumes importados, independentemente do preço? Então esta lista foi feita especialmente para você.

Faltando menos de dois meses para o verão, o youtuber ‘Matt Fragrance’, especializado em perfumes, listou as fragrâncias importadas com bom custo-benefício e outras bem caras que irão fazer sucesso no verão, mesmo em um calor de 40ºC!

Ficou curioso para saber quais são estes aromas refrescantes? Veja a lista a seguir.

Creation The Vert - Ted Lapidus

Com uma nota de hortelã que se destaca, essa fragrância lembra o aroma de um chá gelado. Em sua composição traz acordes de Chá Verde, Maçã Verde, Hortelã, Toranja, Musgo de Carvalho, Lírio, Anis Estrelado, Almíscar Branco, Jasmim e Raíz de Orris.

The One Sport - Dolce&Gabbana

Combinando refrescância com notas amadeiradas, este é um perfume combina com momentos de mais elegância, algo incomum de se encontrar em fragrâncias mais frescas.

As notas de topo são Notas Aquáticas e Alecrim. As notas de coração são Cardamomo e Sequoia e as notas de fundo são Almíscar e Patchouli.

Artisan Pure - John Varvatos

A versão mais em conta para quem gosta do importado de luxo Renaissance, de Xerjoff. Ideal para quem gosta de perfumes cítricos, os famosos ‘azedinhos’.

No topo traz notas de Clementina, Mandarina, Limão, Bergamota, Tomilho e Manjerona, acompanhadas de nota de coração em Petitgrain e Gengibre e notas de fundo em Notas Amadeiradas, Almíscar, Raíz de Orris e Âmbar.

A lista continua com os seguintes perfumes:

Light Blue Eau Intense Pour Homme - Dolce&Gabbana;

Lazuli - Al Wataniah;

Self Stella & Dustin;

L’Eau par Kenzo pour Homme - Kenzo;

Le Mâle Eau Fraîche Gaultier Airlines - Jean Paul Gaultier;

Silver Mountain Water - Creed;

Voyage - Nautica.

