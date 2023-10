5 perfumes para você usar e se sentir uma milionária!

Com o final do ano se aproximando, muitas pessoas já estão pensando em qual roupa irão utilizar nas festas que marcam a passagem de ano. Mas além da vestimenta, os amantes de perfume também ficam em dúvida sobre qual perfume utilizar nessas datas tão especiais.

Se você está afim de atrair riqueza e prosperidade para 2024, que tal utilizar uma fragrância neste estilo? Confira a seguir 5 perfumes nacionais para você usar e se sentir uma milionária!

Make Me Fever Gold - Mahogany

As notas de topo são: Lichia e Bergamota. As notas de coração são: Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio. As notas de fundo são: Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

Essencial Único - Natura

As notas de topo são: Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são: Jasmim Egípcio, Íris, Paramela, Osmanthus, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Copaíba, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cedro e Vetiver.

Pur Blanca My Essence - Avon

As notas de topo são: Gardênia e Tangerina. As notas de coração são: Gardênia do Tahiti, Peônia e Jasmim. As notas de fundo são: Madeira de Cashmere, Almíscar e Cedro.

Rebelle - Hinode

As notas de topo são: Rosa Turca e Lírio. As notas de coração são: Amêndoa e Orquídea. As notas de fundo são: Almíscar Branco e Baunilha.

La Jonquille - O.U.i

As notas de topo são: Tuberosa, Ylang Ylang e Bergamota. As notas de coração são: Notas Solares, Gerânio, Violeta e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Almíscar e Cedro.

