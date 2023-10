Perfumes femininos nacionais indicados para as festas de fim de ano

Dependendo do ponto de vista, ainda faltam muitos dias para o fim do ano. Contudo, muitas pessoas já começaram a se preparar desde agora para os momentos festivos, e uma dúvida comum de se pensar é o visual perfeito, tanto para o Natal quanto para o Ano Novo.

Mas além do look, você já parou para refletir com qual perfume vai passar a virada do Ano Novo? Se ainda não fez isso, comece a pensar, e aproveite as dicas a seguir retiradas do YouTube de Juliara Ferreira.

Accordes - O Boticário

Um perfume tradicional, mas que não deixa a desejar na elegância, além de ser muito marcante.Sendo bem fácil de agradar, tanto para quem quem usa quando para quem sente, seu aroma combina muito com festas internas.

No topo trás acordes de Flor de Laranjeira, Prunella, Maçã, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Rosa Vermelha e Ylang Ylang e finaliza com as notas de fundo em Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Floratta Fleur Supreme - O Boticário

Também de O Boticário, não é um perfume tão fácil de agradar, devido ao aroma poroso, que se assemelha ao de maquiagem, conforme explicado pela especialista Juliara. É ideal para noites frescas, por isso preste atenção na previsão do tempo para a virada de ano do local aonde você mora. Chama a atenção pela potência.

No topo traz notas de Flor de Laranjeira, Bergamota e Mandarina, acompanhadas de notas de coração em são Flor de Íris, Ylang Ylang, Osmanthus, Jasmim Sambac e Rosa e finalizando com Patchouli ou Oriza, Vetiver e Ládano.

Luna Rosé - Natura

Seu aroma rosé lembra festa, por isso é uma fragrância nacional muito indicada se o seu Ano Novo for repleto de brilho e festa.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Notas Verdes, Mandarina, Bergamota, Limão Siciliano e Notas Aquosas. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale, Violeta, Jasmim e Peônia e as notas de fundo são: Almíscar, Cashmeran, Patchouli da Indonésia, Vetiver, Sândalo, Cedro e Fava Tonka.

Essencial - Natura

Delicado e marcante, essas são as duas palavras que resumem esse perfume, composto pelas seguintes notas: Mandarina, Cítricos, Maçã e Notas Verdes. ; Jasmim Egípcio, Pêssego, Gengibre, Rosa Chá e Violeta e Âmbar, Almíscar, Cedro, Sândalo e Caramelo.

