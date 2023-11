3 perfumes cítricos femininos para para suportar o calor estando perfumada; fixa na pele

O calor nos últimos dias tem se intensificado cada vez mais. Uma das preocupações tem sido como manter o bom cheiro em meio às altas temperaturas. Apesar de parecer uma tarefa difícil, existem diversas alternativas de perfumes bons e que fixam na pele, a fim de auxiliar toda mulher que busca estar sempre cheirosa.

De fato, é difícil decidir qual a opção certa de fragrância para trabalhar no calor, aproveitar um feriado no barzinho ou até mesmo em reunião na casa de amigos. Sendo assim, trouxemos uma lista com três opções para te ajudar a passar o período de calor sem comprometer sua fragrância.

Apenas mulheres cheirosas se preocupam em manter-se perfumadas, independente de qualquer estação ou época do ano. Abaixo você confere a lista com três alternativas cítricas para manter sua fragrância refrescante, além das notas de cada perfume.

Acqua Fresca - O Boticário

As notas de topo são: Árvore de Pinheiro, Limão de Amalfi e Bergamota.

As notas de coração são: Lavanda, Flor de Laranjeira Africana, Alecrim e Jasmim.

As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Patchouli, Cedro e Almíscar.

Frescor - Tukumã Natura

As notas de topo são: Ruibarbo e Cítricos.

As notas de coração são: Tucumã e Notas Florais.

As notas de fundo são: Sândalo e Cumarina.

Lady Emblem L’Eau Montblanc

As notas de topo são: Lichia, Pêssego Branco, Folha de Mandarina, Laranja e Bergamota.

As notas de coração são: Rosa, Magnólia, Peônia, Pera, Lírio-do-Vale e Jasmim.

As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Cashmeran, Iso E Super e Resinas.

