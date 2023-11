Os adeptos de perfumes sabem que, apesar das diversas fragrâncias agradáveis, existem momentos adequados para utilizar certos tipos de aromas sob a pele. Com o calor excessivo dos últimos dias, há a preocupação em relação à substituição do bom cheiro pelo suor. No entanto, contamos com alternativas para se manter refrescante e perfumado mesmo nas temperaturas elevadas.

Saber escolher uma essência e quando usá-la é primordial. Mas se existe essa dúvida, não se preocupe! O importante é acompanhar este artigo, a fim de descobrir qual é a melhor opção para sua pele durante a rotina corrida e de muito calor.

Sendo assim, separamos quatro perfumes refrescantes e acessíveis que toda mulher deveria ter no calor. Além disso, são fragrâncias com ótima fixação na pele e bom desempenho em sua durabilidade.

Abaixo você confere os perfumes e as notas de cada um:

1. Acqua di Gio - Giorgio Armani

Top 4 perfumes refrescantes que toda mulher deveria usar no calor; fixa na pele (Divulgação)

Notas de topo são: Peônia, Vodka Musk, Abacaxi, Limão, Pêssego, Folha de Bananeira e Violeta.

As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Lírio, Jacinto, Jasmim, Frésia, Calone, Ylang Ylang e Rosa.

As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Sândalo, Âmbar e Styrax.

2. Flower by Kenzo Eau de Toilette - Kenzo

Top 4 perfumes refrescantes que toda mulher deveria usar no calor; fixa na pele (Divulgação)

Nota de topo: Mandarina.

As notas de coração são: Violeta de Parma e Rosa Damascena.

As notas de fundo são: Almíscar Branco e Baunilha de Madagascar.

3. Boticollection Acqua Fresca - O Boticário

Top 4 perfumes refrescantes que toda mulher deveria usar no calor; fixa na pele (Reprodução)

As notas de topo são: Árvore de Pinheiro, Limão de Amalfi e Bergamota.

As notas de coração são: Lavanda, Flor de Laranjeira Africana, Alecrim e Jasmim.

As notas de fundo são: Musgo de Carvalho, Patchouli, Cedro e Almíscar.

4. Cool Water - Davidoff

Top 4 perfumes refrescantes que toda mulher deveria usar no calor; fixa na pele (Divulgação)

As notas de topo são: Melão, Lótus, Limão, Abacaxi, Marmelo, Calone, Lírio e Groselha Preta.

As notas de coração são: Lótus, Vitória Régia, Lírio-do-Vale, Jasmim, Mel, Espinheiro branco e Rosa.

As notas de fundo são: Almíscar, Vetiver, Raiz de Violeta, Framboesa, Amora, Pêssego, Sândalo e Baunilha.

Fonte das notas: Fragrantica.

Leia mais artigos sobre o tema: