6 perfumes importados QUENTES e ideais para um DATE DOS SONHOS

Se você busca a fragrância ideal e sem erro para um encontro, pode ficar tranquilo pois a lista a seguir não irá te decepcionar.

De acordo com o youtuber Matt Fragrance, estes perfumes são apelativos e 100% indicados para chamar a atenção em um primeiro encontro. Confira!

The One for Men Eau de Parfum - Dolce&Gabbana

Um dos perfumes mais clássicos da perfumaria importada, segundo o youtuber é o mais indicado para encontros românticos. Possui o equíibrio ideal entre o adocicado e o amadeirado, armas infalíveis na hora da conquista.

As notas de topo são Toranja, Coentro e Manjericão. As notas de coração são Cardamomo, Gengibre e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Âmbar, Tabaco e Cedro.

Le Male Elixir - Jean Paul Gaultier

Também adocicado, esta fragrância foi lançada esse ano e está concorrendo entre os melhores de 2023, de acordo com o youtuber.

No topo traz notas de Lavanda e Hortelã, completadas com um coração em Baunilha e Benjoime destaque para o fundo em Mel, Fava Tonka e Tabaco.

Alexandria II - Xerjoff

Um perfume de nicho, que foge dos padrões. Traz um aroma amadeirado bem adulto e masculino.

Jacarandá, Lavanda, Canela e Maçã são as notas de topo. Rosa, Cedro e Lírio-do-Vale estão nas notas de coração e Agarwood (Oud), Sândalo, Âmbar, Baunilha e Almíscar no fundo.

Além destas fragrâncias, outras três indicadas por Matt são:

A Fairy Tale - Zimaya;

Oud Mystery Intense - Al Watanhiah;

Bleu de Chanel Eau de Parfum - Chanel.

