Apelões! Os perfumes masculinos mais indicados para um encontro

Se você conseguiu marcar aquele tão esperado encontro e não quer que nada atrapalhe, é preciso utilizar todas as dicas disponíveis.

E uma das mais clássicas é caprichar no perfume, pois não existe nada mais atraente do que uma pessoa cheirosa, não é mesmo?

Caso você tenha dúvidas sobre quais são as fragrâncias que mais combinam com um encontro, o youtuber Matt Fragrance pode te ajudar com as dicas a seguir pois, de acordo com ele, os aromas a seguir são os mais quentes e apelativos. Confira!

Armani Code Eau de Parfum - Giorgio Armani

Um dos clássicos da perfumaria nacional teve a sua versão Eau de Parfum lançada em 2021. Combina notas adocicadas e o camurça, o que deixa seu aroma totalmente agradável e perfeito para receber elogios.

As notas de topo são Lavanda, Limão e Bergamota. A nota de coração é Fava Tonka e as notas de fundo são Baunilha, Camurça, Almíscar e Cedro.

Godolphin - Parfums de Marly

Um perfume de nicho com preço bem mais alto, ideal para quem não tem medo de colocar a mão no bolso. A nota de couro legítima é o que mais se destacada nesta fragrância. Possui uma saída frutada, mas acompanha pelo couro desde o início até o fim de sua vida útil na pele.

No topo possui Notas Frutadas, Açafrão, Mate, Tomilho, Cipreste e Notas Verdes. No coração apresente Rosa, Raíz de Orris e Jasmim e finaliza com notas de fundo em Couro, Âmbar, Vetiver, Cedro da Virgínia, Almíscar e Baunilha.

Stronger With You Absolutely - Giorgio Armani

Um perfume lançado há poucos anos, mas que também se tornou um dos mais elogiados na perfumaria importada. Sua fama é tanta que é até um pouco difícil de encontrá-lo, por isso, não pense duas vezes caso o veja nas lojas físicas ou online. É indicado para homens que curtem um aroma mais adocicado devido a nota de castanha com baunilha.

Rum, Elemi e Bergamota estão nas notas de topo, seguidas por Lavanda e Davana no coração e Baunilha de Madagascar, Castanha, Cedro e Patchouli no fundo.

Outras três fragrâncias que você pode adquirir para apostar em um encontro são:

Y Le Parfum, de Yves Saint Laurent;

Invictus Victory Elixir, de Paco Rabanne;

Bad Boy Extreme, de Carolina Herrera.

