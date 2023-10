Perfumes para iniciantes: confira as fragrâncias masculinas mais fáceis de usar Imagem: Freepik/8photo

Se você está apenas começando a sua coleção de perfumes, o último erro que você quer cometer é adquirir uma fragrância ruim, não é mesmo?

Além do dinheiro mal gasto, você pode acabar se frustrando e achando que não entende tanto de perfume como gostaria.

Contudo, é super normal ficar com dúvidas sobre qual fragrância escolher, principalmente se você ainda não sabe quais são as suas preferências por notas.

Por isso, a lista a seguir, retirada do canal ‘Homem Cheiroso’, pode te ajudar, pois ela traz 4 perfumes PERFEITOS PARA OS INICIANTES: nacionais, bons, baratos e fáceis de utilizar. Confira!

Homem Essence - Natura (2016)

Um perfume ideal para o uso diário, pois combina notas amadeiradas e cítricas, além de possuir uma fixação alta, em torno de oito horas.

As notas de topo são: Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são: Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro. As notas de fundo são: Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Bad Intention - Eudora (2023)

Se você busca um perfume para arrasar na balada, Bad Intention é a melhor escolha.

As notas de topo são Lavanda, Especiarias, Abacaxi e Toranja. As notas de coração são Avelã, Cashmeran e Agarwood (Oud) e ass notas de fundo são Âmbar, Fava Tonka e Nagarmota ou Óleo de Cipriol.

The Blend Bourbon - O Boticário (2019)

Com um pouco mais de sofisticação, este perfume é indicado para ocasiões especiais.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Canela, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Noz-moscada, Crème Brûlée, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Notas Amadeiradas, Madeira Guaiac e Vetiver.

VERTICCE - Azza Parfums

A versão mais barata de Bleu de Chanel Eau de Toilette, um dos perfumes importados mais famosos de todos os tempos. Ideal para encontros românticos.

Notas de Topo: Hortelã, Limão, Pimenta Rosa, Toranja; Notas de Corpo: Gengibre, Jasmim, Iso E Super, Noz-Moscada e Notas de Fundo: Almíscar Branco, Cedro, Incenso, Ládano, Patchouli, Sândalo, Vetiver.

