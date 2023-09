5 perfumes masculinos OBRIGATÓRIOS em uma coleção

Perfumes importados são o sonho de consumo de muitos brasileiro. Porém, essas fragrâncias geralmente possuem um valor alto, principalmente os aromas mais famosos, o que impede algumas pessoas de adquirir todos que elas gostariam.

Por isso, para te ajudar nesta escolha, a seguir você confere 5 perfumes importados que devem passar em uma coleção masculina ao menos uma vez na vida.

CH Men - Carolina Herrera (2009)

As notas de topo são Grama, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Notas Amadeiradas, Noz-moscada, Violeta, Açafrão e Jasmim e as notas de fundo são Açúcar, Couro, Baunilha, Camurça, Âmbar, Madeira de Cashmir, Sândalo, Musgo de Carvalho e Vetiver.

Allure Homme Sport - Chanel (2004)

No topo esse perfume traz notas de Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea. No coração apresenta notas de Pimenta, Néroli e Cedro e no fundo Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

LEIA TAMBÉM: Confira os perfumes masculinos MAIS POTENTES DO BRASIL

1 Million Parfum - Paco Rabanne (2020)

Os acordes que compõem esse perfume são Tuberosa, Sal, Notas Solares, Óleo de Monoi, Âmbar Cinzento, Couro, Cashmeran, Ládano e Pinheiro.

212 Men - Carolina Herrera (1999)

As notas de topo são: Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain. As notas de coração são: Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo, Incenso, Madeira Guaiac, Vetiver e Ládano.

Acqua di Giò Eau de Parfum - Giorgio Armani (2022)

As notas de topo são: Notas Oceânicas e Mandarina Verde. As notas de coração são: Sálvia Esclaréia, Gerânio e Lavanda. As notas de fundo são: Notas Minerais, Vetiver e Patchouli.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 6 perfumes que só quem é homem e gosta de perfumes potentes vai curtir

⋅ Calor extremo? Veja 10 perfumes masculinos que suportam até mesmo 40 graus!

⋅ Perfumes nacionais elegantes para você utilizar no trabalho e não incomodar ninguém