Confira os perfumes masculinos MAIS POTENTES DO BRASIL

Quando se pensa em perfume potente, as primeiras fragrâncias que vêm a mente provavelmente são as importadas, correto?

Porém, nada melhor que um especialista para indicar quais são os aromas nacionais que mais fixa me projetam, não é mesmo?

Confira a seguir os perfumes mais potentes do Brasil, de acordo com o youtuber Junior Barreiros.

Club 6 Voyage - Eudora (2020)

O perfume é considerado um especiado quente, com destaque para a nota de caramelo. Por ser extremamente adocicado, pode não agradar a todos os homens, e deve ser utilizado principalmente em noites mais frias.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Alecrim e Artemísia e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Caipi d’ Argent - Condé Parfum (2023)

Um perfume potente e versátil, podendo ser utilizado em qualquer clima. Ideal para aqueles homens que preferem fragrâncias cítricas e mais refrescantes.

No topo possui notas de Lima, Lúcia-lima, Limão Siciliano, Notas Alcoólicas, Litsea cubeba e Bergamota, seguidas por um coração em Hortelã, Hortelã Picante, Lavanda, Ruibarbo e Manjericão e fundo em Cumarina, Ambroxan, Vetiver, Cedro da Virgínia e Madeira Guaiac.

Malbec Absoluto - O Boticário (2013)

Um dos clássicos da linha Malbec, possui uma nota amadeirada bem conhecida. Segundo o youtuber, a fragrância será descontinuada em breve pela marca. Funciona melhor em climas mais frescos.

Cedro, Pimenta Preta, Olíbano, Cassis, Cardamomo, Folhas de Violeta, Bergamota, Lima, Limão e Mandarina são as notas de topo. Licor, Frutas Secas, Cedro da Virgínia e Patchouli da Indonésia estão no coração e Couro, Âmbar, Benjoim, Musgo de Carvalho e Almíscar são as notas de fundo.

Essencial Oud Pimenta - Natura (2021)

Assim como Malbec está para O Boticário como uma das linhas mais conhecidas, a linha Essencial se tornou uma das queridinhas de Natura. Como o nome sugere, é uma fragrância quente, contudo refrescante.

As notas de topo são Pimenta Preta, Pimenta, Açafrão, Ishpink, Priprioca, Bergamota e Limão. As notas de coração são Rosa, Maçã, Mirtilo, Framboesa, Sálvia Esclaréia, Coentro e Gerânio e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Patchouli, Almíscar, Couro, Bálsamo de Gurjan, Sândalo, Âmbar, Breu-Branco, Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Bálsamo do Peru e Vetiver.

Overpower - Sapientiae Niche (2018)

Um perfume de nicho, ideal para quem busca um aroma exclusivo e bombástico.

As notas de topo são Canela Chinesa, Orquídea Negra e Gálbano. As notas de coração são Palo Santo, Extrato de Cedro Branco e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Agarwood (Oud) e Âmbar Cinzento.

Inebriante - Hinode (2017)

Possui notas de topo em Maçã, Bambú e Limão Siciliano, seguidas por um coração em Água do Mar, Couro e Lavanda e fundo Âmbar Negro, Sândalo e Papiro.

Altum Magnis - In The Box

Os acordes que compõem esse perfume são Açafrão, Rum, Laranja Sanguínea, Limão Siciliano e Junípero ou zimbro; Cardamomo, Mate, Fava Tonka, Patchouli e Rosa. e Couro, Cashmeran, Sândalo e Cedro.

