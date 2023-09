5 perfumes OBRIGATÓRIOS no acervo de TODO HOMEM

Os perfumes importados são o sonho de consumo de muitos amantes da perfumaria. Contudo, com os valores deste tipo de fragrância cada vez mais alto, principalmente entre os aromas mais famosos, fica difícil escolher qual adquirir.

Por isso, para te ajudar nesta escolha, a seguir você confere 5 perfumes importados que devem passar em uma coleção masculina ao menos uma vez na vida.

Bleu de Chanel - Chanel (2010)

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

Versace Pour Homme - Versace (2008)

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

The One for Men Eau de Parfum - Dolce&Gabbana (2015)

As notas de topo são: Toranja, Coentro e Manjericão. As notas de coração são: Cardamomo, Gengibre e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Âmbar, Tabaco e Cedro.

Solo Loewe - Loewe (2004)

As notas de topo são: Mandarina, Goiaba, Lavanda, Limão, Bergamota, Madeira de Cashmir, Alecrim, Patchouli, Tomilho e Costo. As notas de coração são: Pimenta Rosa, Canela, Tangerina, Aldeídos, Noz-moscada, Hortelã, Alcarávia e Anis. As notas de fundo são: Notas Amadeiradas, Âmbar, Baunilha, Almíscar e Musgo de Carvalho.

L’Eau d’Issey Pour Homme - Issey Miyake (1994)

As notas de topo são: Yuzu, Limão, Bergamota, Lúcia-lima, Mandarina, Cipreste, Calone, Coentro, Estragão e Sálvia. As notas de coração são: Lótus azul, Noz-moscada, Lírio-do-Vale, Gerânio Bourbon, Açafrão, Canela do Ceilão e Resedá. As notas de fundo são: Vetiver do Tahiti, Almíscar, Cedro, Sândalo, Âmbar e Tabaco.

