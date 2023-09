‘Água de chuchu’? Estes perfumes femininos de O Boticário DEIXAM A DESEJAR na performance

Polêmica! Mesmo com um preço alto, alguns perfumes deixam a desejar na performance, causando frustração em quem adquiriu.

E para não cair nesta furada, você deve ficar de olho nos perfumes a seguir, pois segundo os especialistas e amantes da perfumaria, eles são verdadeiros ‘água de chuchu’.

Glamour Gold Glam (2022)

As notas de topo são Framboesa, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Tuberosa e as notas de fundo são Clearwood, Âmbar, Sândalo, Patchouli e Cistus Incanus.

Rhea (2005)

As notas de topo são Açafrão, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Noz-moscada, Íris e Violet e as notas de fundo são Patchouli, Cedro, Sândalo, Baunilha e Âmbar.

Thaty (1980)

As notas de topo são Lavanda e Eucalipto. As notas de coração são Gerânio e Rosa e a nota de fundo é Almíscar.

Anni (2010)

As notas de topo são Frutas Tropicais, Damasco, Limão Siciliano e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Notas Doces, Almíscar, Âmbar e Sândalo.

Glamour (2001)

As notas de topo são Cítricos, Néroli, Mandarina e Ameixa. As notas de coração são Íris, Canela, Lilás, Flor de Laranjeira e Mimosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Baunilha e Patchouli.

Liz Intenso (2023)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Pera, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Íris, Rosa, Jasmim e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Mousse de Saxe, Sândalo, Cashmeran, Âmbar, Patchouli, Almíscar e Vetiver do Haiti.

Femme.com (1999)

As notas de topo são Cassis, Ameixa, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Peônia, Flor de Laranjeira e Ylang Ylang e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Cedro e Almíscar.

